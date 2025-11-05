Tornen les pluges a Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) avisa de l’arribada d’un nou episodi de pluges que tindrà el seu punt àlgid aquest dijous, però que es pot allargar fins al cap de setmana. “Dijous arriba pluja amb una cota de neu que anirà baixant a mesura que avanci el dia i arribarà a voltar els 2.000 metres”, expliquen des del Meteocat. “No s’acaba aquí, perquè el cap de setmana arriba una altra pertorbació que podria tornar a deixar precipitació a Catalunya”.
🌧️❄️ Dijous arriba pluja amb una cota de neu que anirà baixant a mesura que avanci el dia i arribarà a voltar els 2.000 metres.
No s'acaba aquí, perquè el cap de setmana arriba una altra pertorbació que podria tornar a deixar precipitació a Catalunya 👇 pic.twitter.com/ffTK0Uapso
Previsió del temps d’avui, 5 de novembre
El dia comença amb el cel ennuvolat per núvols baixos al litoral, el prelitoral i la depressió Central, mentre que al Pirineu i al Prepirineu el cel estarà enteranyinat per núvols alts. A partir del migdia arribaran nuvolades arreu del país excepte a la cara nord del Pirineu. A partir de mig matí s’esperen pluges febles al litoral i al prelitoral, tot i que seran més probables i extenses durant la segona meitat del dia. A partir del vespre la pluja s’estendrà a altres punts de l’interior del territori.
Dijous de pluja intensa
El dijous seria el dia de més pluja, segons els models meteorològics del Meteocat. De matinada ja començarà a ploure amb ganes a les Terres de l’Ebre i al Camp de Tarragona, mentre que també s’esperen pluges menys intenses a Ponent i al sud de Barcelona. A mesura que avanci el dia, les pluges es desplaçaran cap al nord-est i descarregaran amb força a la costa de Barcelona i Girona, al Camp de Tarragona, a la Catalunya Central i al Pirineu i al Prepirineu oriental. El Meteocat ha activat l’alerta taronja (perill alt) a tota la costa i l’alerta groga (perill moderat) a l’interior del país. Només el Pirineu de Lleida se salvarà de la tongada de pluges.