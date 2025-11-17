El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
MÉTEO | Afanya’t a fer el canvi d’armari: arriba l’hivern
Jordi Subirana
17/11/2025 07:35

L’estiuet de Sant Martí que s’ha viscut els darrers dies a Catalunya s’ha acabat. A poc a poc, dia a dia, el termòmetre anirà reculant i els dies de tardor -de dilluns a dimecres- donaran pas a jornades amb temperatures pròpies de l‘hivern a partir del dijous i especialment el cap de setmana. Qui no hagi fet el canvi d’armari, ja es pot afanyar.

De moment, aquest dilluns, farà una mica més de fred que el cap de setmana. A bona part del país, la temperatura és més baixa a primera hora del matí que el diumenge a la mateixa hora. No obstant això, al Baix Camp el termòmetre ha anat “lleugerament” a l’alça, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Un camp de fruita amb boira al Pla de l’Urgell, el gener del 2024 / ACN-Oriol Bosch

Possibilitat de xàfec al nord-est a la tarda

En general, el dia serà solejat amb la possibilitat que hi hagi precipitacions febles al vessant nord del Pirineu a partir del migdia. La cota de neu se situarà entre els 1.900 i els 1.400 metres (a finals de setmana, baixarà per sota dels 1.500 metres). També hi ha possibilitat que hi hagi xàfecs al nord-est a la tarda, amb tempesta i possibilitat de calamarsa.

Una entrada d’aire fred d’origen àrtic

Al llarg dels dies vinents, un gran anticicló atlàntic se situarà sobre Catalunya i arribarà una entrada d’aire fred d’origen àrtic que ens farà entrar de cop a l’hivern a finals de setmana, amb temperatures força més baixes del que tocaria per mitjans o finals de novembre, segons la previsió de 3Cat. El divendres s’espera que la isoterma sigui de 0° a tot el país i de -5° al Pirineu o a les portes del Pirineu. Tot sembla indicar que més endavant, el termòmetre podria tornar a revifar quan hagi passat aquesta entrada d’aire fred.

