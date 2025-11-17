L’estiuet de Sant Martí que s’ha viscut els darrers dies a Catalunya s’ha acabat. A poc a poc, dia a dia, el termòmetre anirà reculant i els dies de tardor -de dilluns a dimecres- donaran pas a jornades amb temperatures pròpies de l‘hivern a partir del dijous i especialment el cap de setmana. Qui no hagi fet el canvi d’armari, ja es pot afanyar.
— Meteocat (@meteocat) November 16, 2025
➡ Precipitació feble al vessant nord del Pirineu a partir de migdia (cota de neu dels 1.900 als 1.400 m)
➡ Xàfecs al nord-est a la tarda, amb tempesta i possibilitat de calamarsa.
➡ Temperatura més baixa.
https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/uIsr7yXITv
De moment, aquest dilluns, farà una mica més de fred que el cap de setmana. A bona part del país, la temperatura és més baixa a primera hora del matí que el diumenge a la mateixa hora. No obstant això, al Baix Camp el termòmetre ha anat “lleugerament” a l’alça, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
Possibilitat de xàfec al nord-est a la tarda
En general, el dia serà solejat amb la possibilitat que hi hagi precipitacions febles al vessant nord del Pirineu a partir del migdia. La cota de neu se situarà entre els 1.900 i els 1.400 metres (a finals de setmana, baixarà per sota dels 1.500 metres). També hi ha possibilitat que hi hagi xàfecs al nord-est a la tarda, amb tempesta i possibilitat de calamarsa.
— Meteocat (@meteocat) November 17, 2025
pic.twitter.com/9JziuetL8k
Una entrada d’aire fred d’origen àrtic
Al llarg dels dies vinents, un gran anticicló atlàntic se situarà sobre Catalunya i arribarà una entrada d’aire fred d’origen àrtic que ens farà entrar de cop a l’hivern a finals de setmana, amb temperatures força més baixes del que tocaria per mitjans o finals de novembre, segons la previsió de 3Cat. El divendres s’espera que la isoterma sigui de 0° a tot el país i de -5° al Pirineu o a les portes del Pirineu. Tot sembla indicar que més endavant, el termòmetre podria tornar a revifar quan hagi passat aquesta entrada d’aire fred.