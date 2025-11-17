El veranillo de San Martín que se ha vivido los últimos días en Catalunya ha terminado. Poco a poco, día a día, el termómetro irá bajando y los días de otoño -de lunes a miércoles- darán paso a jornadas con temperaturas propias del ‘invierno a partir del jueves y especialmente el fin de semana. Quien no haya hecho el cambio de armario, ya puede darse prisa.

#PrediccióDemà



➡ Precipitaciones débiles en la vertiente norte del Pirineo a partir del mediodía (cota de nieve de los 1.900 a los 1.400 m)

➡ Chubascos en el noreste por la tarde, con tormenta y posibilidad de granizo.

➡ Temperatura más baja.



Todos los detalles, en 👇https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/uIsr7yXITv — Meteocat (@meteocat) November 16, 2025

De momento, este lunes, hará un poco más de frío que el fin de semana. En gran parte del país, la temperatura es más baja a primera hora de la mañana que el domingo a la misma hora. Sin embargo, en el Baix Camp el termómetro ha ido «ligeramente» al alza, según la previsión del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Un campo de fruta con niebla en el Pla de l’Urgell, enero de 2024 / ACN-Oriol Bosch

Posibilidad de chubasco en el noreste por la tarde

En general, el día será soleado con la posibilidad de que haya precipitaciones débiles en la vertiente norte del Pirineo a partir del mediodía. La cota de nieve se situará entre los 1.900 y los 1.400 metros (a finales de semana, bajará por debajo de los 1.500 metros). También hay posibilidad de que haya chubascos en el noreste por la tarde, con tormenta y posibilidad de granizo.

Bon dia,

Comença la setmana amb temperatura més baixa. Els valors són lleugerament o moderadament inferiors als d’ahir a la mateixa hora. Amb tot, algun sector del Baix Camp presenta temperatura lleugerament més alta. pic.twitter.com/9JziuetL8k — Meteocat (@meteocat) November 17, 2025

Una entrada de aire frío de origen ártico

A lo largo de los próximos días, un gran anticiclón atlántico se situará sobre Catalunya y llegará una entrada de aire frío de origen ártico que nos hará entrar de golpe en el invierno a finales de semana, con temperaturas mucho más bajas de lo que correspondería para mediados o finales de noviembre, según la previsión de 3Cat. El viernes se espera que la isoterma sea de 0° en todo el país y de -5° en el Pirineo o en las puertas del Pirineo. Todo parece indicar que más adelante, el termómetro podría volver a subir cuando haya pasado esta entrada de aire frío.