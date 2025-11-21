El frío y la nieve golpean Cataluña: temperaturas bajo cero en gran parte del país

La entrada de frío polar ha golpeado con fuerza Cataluña. El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) espera que las temperaturas toquen fondo entre esta noche y la madrugada del sábado y a partir del domingo se espera que remonten, aunque hacia mediados de la próxima semana volverán a bajar.

El día ha comenzado con ambiente invernal y con el cielo despejado en general, excepto en el extremo norte del Pirineo, donde está cubierto y se esperan nevadas. El Meteocat ha activado la alerta amarilla (peligro moderado) por nieve en el Valle de Arán, donde se pueden acumular más de cinco centímetros a partir de 700 metros. “Debido al viento habrá ventisca (nieve transportada) en otros puntos del Pirineo. Además, en las cotas más altas habrá ventisca”, alertan.

Nevada a Setcases pic.twitter.com/6t7GqTFcRx — Elpito meteo (@MeteoElpito) November 21, 2025

Precisamente en el Valle de Arán se registrará la mínima más baja del país con -7 °C, igual que en el Pallars Jussà, mientras que los termómetros también han bajado de cero en gran parte del Pirineo, la Cataluña Central, Ponent y las comarcas de Girona. También hay activados avisos por viento y mal estado del mar.

Primera nevada importante del año en el Pirineo de Lleida / Servei Català de Trànsit

Cadenas para circular por varias carreteras

La nieve caída en las últimas horas obliga a circular con cadenas por cinco carreteras, según el Servei Català de Trànsit (SCT). Se trata de la C-28 en el Puerto de la Bonaigua, la C-142b en el Pla de Beret, la L-500/L-501 en el Valle de Boí, la L-501 en Alins y L-504 en Lladorre. Además, hay restricción de vehículos articulados en la N-23 en Vilaller-Vielha e Mijaran. La nieve ha caído en el Pirineo, especialmente en el extremo norte de la cordillera. En las cotas más altas, la nevada ha ido acompañada de fuertes rachas de viento en torno a los 50-60 km/h y de valores de temperatura de -10 grados, y en algunos puntos incluso inferiores.