El fred i la neu colpegen Catalunya: temperatures sota zero a bona part del país

L’entrada de fred polar ha colpejat amb força Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) espera que les temperatures toquin fons entre aquesta nit i la matinada de dissabte i a partir de diumenge s’espera que remuntin, tot i que de cara a mitjan setmana vinent tornaran a baixar.
El dia ha començat amb ambient hivernal i amb el cel serè en general, excepte a l’extrem nord del Pirineu, on està cobert i s’esperen nevades. El Meteocat ha activat l’alerta groga (perill moderat) per neu a la Vall d’Aran, on es poden acumular més de cinc centímetres a partir de 700 metres. “A causa del vent hi haurà borrufa (neu transportada) a altres punts del Pirineu. A més, a les cotes més altes hi haurà torb”, alerten.
Nevada a Setcases pic.twitter.com/6t7GqTFcRx— Elpito meteo (@MeteoElpito) November 21, 2025
Precisament a la Vall d’Aran es registrarà la mínima més baixa del país amb -7 °C, igual que al Pallars Jussà, mentre que els termòmetres també han baixat de zero a bona part del Pirineu, la Catalunya Central, Ponent i les comarques de Girona. També hi ha activats avisos per vent i mala mar.
Cadenes per circular per diverses carreteres
La neu caiguda en les últimes hores obliga a circular amb cadenes per cinc carreteres, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). Es tracta de la C-28 al Port de la Bonaigua, la C-142b al pla de Beret, l’L-500/L-501 a la Vall de Boí, l’L-501 a Alins i L-504 a Lladorre. A més, hi ha restricció de vehicles articulats a l’N-23 a Vilaller-Vielha e Mijaran. La neu ha caigut al Pirineu, especialment a l’extrem nord de la serralada. A les cotes més altes, la nevada ha anat acompanyada de fortes ratxes de vent entorn dels 50-60 km/h i de valors de temperatura de -10 graus, i en alguns punts fins i tot inferiors.