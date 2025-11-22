Continuen baixant les temperatures a Catalunya. Després de les nevades d’aquest divendres, que van enfarinar part del Pirineu català, el país s’ha llevat amb temperatures encara més baixes. En la majoria de comarques de Catalunya, tant del nord com del sud del país, el servei meteorològic català (Meteocat) preveu unes temperatures mínimes per sota de zero. En alguns punts del Pirineu, com ara a la Vall d’Aran, els termòmetres poden caure fins als dotze graus sota zero. Ara bé, mentre cauen les mínimes, les temperatures màximes previstes per aquest dissabte seran moderadament més elevades arreu del país excepte a les comarques de Ponent.
Les màximes previstes de mitjana al conjunt Catalunya, però, oscil·len els deu graus. La baixada de temperatures també ve acompanyada de fortes ventades al nord del país. De fet, l’administració catalana ha posat en alerta dotze comarques a causa d’aquestes ràfegues: “A l’Empordà hi haurà tramuntana forta o molt forta i a les Terres de l’Ebre hi haurà mestral entre moderat i fort amb ratxes molt fortes”, adverteixen des del servei meteorològic català. En concret, les comarques que s’han llevat aquest matí amb l’alerta són la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, el Solsonès, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa, i l’Alt i el Baix Empordà.
Bon dia!— Meteocat (@meteocat) November 22, 2025
Cel serè de bon matí, tot i algun banc de boira molt local a valls i fondalades interiors. A banda, hi ha núvols baixos a l'extrem nord del Pirineu i alguna nevada a cotes altes. Temperatura baixa, amb glaçades al Pirineu, sobretot occidental.https://t.co/gQermUO7AL pic.twitter.com/tzHOSnra83
Cel assolellat a tot Catalunya
Malgrat la baixada de temperatures, que ja ha provocat algunes glaçades al nord del país, Catalunya tindrà un dissabte molt marcat pel cel assolellat. Segons destaquen des del Meteocat, a partir de mitja tarda poden aparèixer algunes breus nuvolades en alguns punts de Ponent. A banda, segons auguren, fins a mig matí estarà força ennuvolat el vessant nord del Pirineu, sobretot a les cotes mitjanes i altes, i hi haurà intervals de núvols baixos al prelitoral sud i a l’altiplà central.