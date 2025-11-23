Després d’un tram final de setmana marcat pel fred gèlid que ha assotat Catalunya, aquest diumenge ja es comença a produir un lleuger canvi de temps al país. Les previsions del servei meteorològic català (Meteocat) per a les pròximes hores mostra que les temperatures màximes s’enfilaran moderadament al llarg del dia, arribant fins als 16 graus en alguns punts del litoral català, com ara el Barcelonès o el Maresme. En aquesta línia, en alguns punts de les Terres de l’Ebre les temperatures màximes també poden arribar a enfilar-se fins als 19 graus. Malgrat que les mínimes previstes pel Meteocat són força similars a les viscudes en els darrers dies, la sensació tèrmica d’aquest diumenge serà més agradable.
Als Pirineus catalans també es notarà aquesta pujada de les temperatures. A la Vall d’Aran, per exemple, on s’han produït algunes nevades durant el cap de setmana, aquest diumenge els termòmetres fregaran els deu graus al llarg de tot el dia. Només estan previstos alguns ruixats puntuals, però les previsions no indiquen que s’hagin de produir algunes nevades: “La cota de neu començarà cap als 1.600 metres i pujarà fins al voltant dels 2.000 metres a mig matí”, detallen els meteoròlegs. A banda, també es veuran algunes nuvolades en alguns punts de Ponent, especialment a partir de mitja tarda.
La temperatura ha pujat avui, en especial a la meitat sud de Catalunya. Al terç nord les glaçades són generals.
D'altra banda, la nuvolositat és abundant, si bé s'obren clarianes per Ponent, i es manté la precipitació al nord del país.https://t.co/M4xnk3elvU pic.twitter.com/GFD6H4GA1I
Sis comarques en alerta per ventades
Aquest diumenge, Protecció Civil encara manté sis comarques en alerta per fortes ventades. Es tracta del Baix Camp, l’Alt Camp, la Conca de Barberà, el Baix Penedès, l’Alt Penedès i l’Anoia: “Bufarà vent de component oest a la meitat oest i la resta del litoral central, entre fluix i moderat amb cops forts i alguns de molt fort a la meitat sud del litoral i prelitoral i cotes altes del Pirineu i Prepirineu”, apunten des del Meteocat. Durant el cap de setmana s’han produït algunes fortes ventades, la major part d’elles al nord del país. Les ratxes de vent van superar àmpliament els 100 km/h a les cotes altes del Pirineu (122,8 km/h a Boí) i al nord de l’Alt Empordà (143,6 km/h a Portbou-coll dels Belitres), i es van situar entre els 70 i 80 km/h a diverses localitats com Navata, Roses, Mas de Barberans, el Perelló i Sant Pere Pescador.