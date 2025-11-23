Después de un tramo final de semana marcado por el frío gélido que ha azotado Cataluña, este domingo ya comienza a producirse un ligero cambio de tiempo en el país. Las previsiones del servicio meteorológico catalán (Meteocat) para las próximas horas muestran que las temperaturas máximas se elevarán moderadamente a lo largo del día, alcanzando hasta los 16 grados en algunos puntos del litoral catalán, como el Barcelonès o el Maresme. En esta línea, en algunos puntos de las Tierras del Ebro las temperaturas máximas también pueden llegar a subir hasta los 19 grados. Aunque las mínimas previstas por el Meteocat son bastante similares a las vividas en los últimos días, la sensación térmica de este domingo será más agradable.

En los Pirineos catalanes también se notará esta subida de las temperaturas. En el Valle de Arán, por ejemplo, donde se han producido algunas nevadas durante el fin de semana, este domingo los termómetros rozarán los diez grados a lo largo de todo el día. Solo están previstos algunos chubascos puntuales, pero las previsiones no indican que se tengan que producir algunas nevadas: «La cota de nieve comenzará hacia los 1.600 metros y subirá hasta alrededor de los 2.000 metros a media mañana», detallan los meteorólogos. Además, también se verán algunas nubes en algunos puntos de Ponent, especialmente a partir de media tarde.

Bon dia!



La temperatura ha pujat avui, en especial a la meitat sud de Catalunya. Al terç nord les glaçades són generals.



D'altra banda, la nuvolositat és abundant, si bé s'obren clarianes per Ponent, i es manté la precipitació al nord del país.https://t.co/M4xnk3elvU pic.twitter.com/GFD6H4GA1I — Meteocat (@meteocat) November 23, 2025

Seis comarcas en alerta por ventadas

Este domingo, Protección Civil aún mantiene seis comarcas en alerta por fuertes ventadas. Se trata del Baix Camp, el Alt Camp, la Conca de Barberà, el Baix Penedès, el Alt Penedès y l’Anoia: «Soplará viento de componente oeste en la mitad oeste y el resto del litoral central, entre flojo y moderado con rachas fuertes y algunas muy fuertes en la mitad sur del litoral y prelitoral y cotas altas del Pirineo y Prepirineo», apuntan desde el Meteocat. Durante el fin de semana se han producido algunas fuertes ventadas, la mayor parte de ellas en el norte del país. Las rachas de viento superaron ampliamente los 100 km/h en las cotas altas del Pirineo (122,8 km/h en Boí) y en el norte del Alt Empordà (143,6 km/h en Portbou-coll dels Belitres), y se situaron entre los 70 y 80 km/h en diversas localidades como Navata, Roses, Mas de Barberans, el Perelló y Sant Pere Pescador.