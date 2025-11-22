Continúan bajando las temperaturas en Cataluña. Tras las nevadas de este viernes, que cubrieron de blanco parte del Pirineo catalán, el país se ha despertado con temperaturas aún más bajas. En la mayoría de comarcas de Cataluña, tanto del norte como del sur del país, el servicio meteorológico catalán (Meteocat) prevé unas temperaturas mínimas por debajo de cero. En algunos puntos del Pirineo, como en la Vall d’Aran, los termómetros pueden caer hasta los doce grados bajo cero. Sin embargo, mientras caen las mínimas, las temperaturas máximas previstas para este sábado serán moderadamente más elevadas en todo el país excepto en las comarcas de Ponent.

Las máximas previstas de media en el conjunto de Cataluña, sin embargo, oscilan los diez grados. La bajada de temperaturas también viene acompañada de fuertes vientos en el norte del país. De hecho, la administración catalana ha puesto en alerta a doce comarcas debido a estas ráfagas: «En el Empordà habrá tramontana fuerte o muy fuerte y en las Terres de l’Ebre habrá mistral entre moderado y fuerte con rachas muy fuertes», advierten desde el servicio meteorológico catalán. En concreto, las comarcas que se han despertado esta mañana con la alerta son la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, el Solsonès, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa, y l’Alt y el Baix Empordà.

Cielo despejado de buen mañana, aunque con algún banco de niebla muy local en valles y hondonadas interiores. Además, hay nubes bajas en el extremo norte del Pirineo y alguna nevada en cotas altas. Temperatura baja, con heladas en el Pirineo, sobre todo occidental.https://t.co/gQermUO7AL pic.twitter.com/tzHOSnra83 — Meteocat (@meteocat) November 22, 2025

Cielo soleado en toda Cataluña

A pesar de la bajada de temperaturas, que ya ha provocado algunas heladas en el norte del país, Cataluña tendrá un sábado muy marcado por el cielo soleado. Según destacan desde el Meteocat, a partir de media tarde pueden aparecer algunas breves nublaciones en algunos puntos de Ponent. Además, según auguran, hasta media mañana estará bastante nublado el lado norte del Pirineo, sobre todo en las cotas medias y altas, y habrá intervalos de nubes bajas en el prelitoral sur y en la meseta central.