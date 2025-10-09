La lluvia será la gran protagonista este jueves en Cataluña. Más de la mitad del país está en alerta por chubascos intensos que se desarrollarán durante esta mañana y se prolongarán en algunos puntos del país hasta la tarde. Las precipitaciones han comenzado de madrugada en partes del tercio sur y hasta el mediodía irán apareciendo en el sector central del litoral y prelitoral para durante la tarde extenderse por toda la depresión Central y el Prepirineo. Al final del día, de nuevo, los aguaceros se concentrarán en la mitad sur de la costa catalana.

Según la previsión del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), las lluvias serán entre débiles y moderadas y acumularán cantidades entre escasas y poco abundantes en general, aunque localmente es probable que sean fuertes y abundantes, y vayan acompañadas de tormenta. De hecho, el Meteocat ha activado el aviso moderado por intensidad de lluvia -nivel dos de seis-, que implica que se podrían registrar más de 20 mm en solo media hora. Durante esta jornada de aguaceros, el cielo permanecerá entre muy nublado y cubierto en general, con franjas de nubes más rotas en puntos del Pirineo y de Poniente. Por la tarde se abrirán claros en las Terres de l’Ebre y otros puntos del extremo norte de Cataluña.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l’avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dijous 2:00 h. a divendres 8:00 h.

➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màx. 🟡 2/6



— Meteocat (@meteocat) 8 de octubre de 2025

Estabilización de las temperaturas y rachas moderadas de viento

En cuanto a la temperatura, las mínimas serán ligeramente más altas en todo el territorio mientras que las máximas se mantendrán estables o sufrirán un descenso prácticamente imperceptible. En cuanto al viento, hasta media mañana será flojo y de dirección variable excepto en los dos extremos del país donde soplará la tramontana y el mistral con ráfagas moderadas. Durante las horas centrales del día, soplará de componente sur, flojo con golpes moderados, aunque en el cuadrante nordeste soplará de componente sur y este.