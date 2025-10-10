La lluvia fue la gran protagonista meteorológica del jueves, descargando fuertes chubascos en todo el país. Este viernes, sin embargo, después de los breves episodios de tormenta de ayer por la noche, que han dejado grandes acumulaciones de lluvia en el litoral -como los 72,5 milímetros por metro cuadrado en el Garraf-, las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya auguran un cambio de tendencia en el país. De cara a este viernes, la lluvia ya será prácticamente residual. Hasta media mañana, el cielo estará poco o medio nublado en el litoral y prelitoral, sobre todo en el extremo sur donde estará puntualmente muy nublado o cubierto. Es precisamente durante las primeras horas del día cuando pueden aparecer los últimos chubascos previstos -de momento- de la semana. En concreto, el Meteocat señala algunas precipitaciones en el Montsià y en el Tarragonès.

De cara a la tarde, la lluvia se desplazará ligeramente. El Meteocat apunta que se producirán precipitaciones en el Priorat, en la Conca de Barberà, en las Garrigues, en algunos puntos del sur de la Terra Alta y, por la banda del norte del país, en el Pallars Sobirà y l’Alt Urgell: «Serán de intensidad débil o moderada y acumularán cantidades de precipitación entre escasas y poco abundantes. A pesar de todo, de madrugada es posible que sean de intensidad fuerte y acumulen cantidades abundantes en el extremo sur del litoral», señalan desde el servicio meteorológico catalán. En el resto del país, sin embargo, el cielo estará soleado durante todo el día y no se espera que se produzcan chubascos.

¡Buenos días!



Comenzamos la jornada con un ambiente más frío en buena parte del país, excepto en la mitad este del territorio y en la vertiente norte del Pirineo donde encontramos bastantes nubes bajas. pic.twitter.com/r13pjGHOgN — Meteocat (@meteocat) October 10, 2025

Ligera bajada de temperaturas

Después de los últimos episodios de lluvias que han descargado sobre el país, especialmente en el litoral catalán, las temperaturas que se prevén para los próximos días serán más bajas. Desde el Meteocat indican -a grandes rasgos- que las mínimas previstas serán más bajas, pero que las máximas se mantendrán igual que durante esta semana. Teniendo en cuenta esta situación, pues, la sensación térmica de este viernes y del fin de semana será un poco más baja que la vivida en las últimas semanas.