La pluja va ser la gran protagonista meteorològica de dijous, descarregant forts ruixats arreu del país. Aquest divendres, però, després dels breus episodis de tempesta d’ahir a la nit, que han deixat grans acumulacions de pluja al litoral -com els 72,5 mil·límetres per metre quadrat al Garraf-, les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya auguren un canvi de tendència al país. De cara a aquest divendres, la pluja ja serà pràcticament residual. Fins a mig matí, el cel estarà poc o mig ennuvolat al litoral i prelitoral, sobretot a l’extrem sud on estarà puntualment molt ennuvolat o cobert. És precisament durant les primeres hores del dia en què poden aparèixer els últims ruixats previstos -de moment- de la setmana. En concret, el Meteocat assenyala algunes precipitacions al Montsià i al Tarragonès.
De cara a la tarda, la pluja es desplaçarà lleugerament. El Meteocat apunta que es produiran precipitacions al Priorat, a la Conca de Barberà, a les Garrigues, en alguns punts del sud de la Terra Alta i, per la banda del nord del país, al Pallars Sobirà i l’Alt Urgell: “Seran d’intensitat feble o moderada i acumularan quantitats de precipitació entre minses i poc abundant. Malgrat tot, de matinada és possible que siguin d’intensitat forta i acumular quantitats abundants a l’extrem sud del litoral”, assenyalen des del servei meteorològic català. En la resta del país, però, el cel estarà assolellat durant tot el dia i no s’espera que es produeixin ruixats.
Bon dia!— Meteocat (@meteocat) October 10, 2025
Comencem la jornada amb un ambient més fred a bona part del país, tret de la meitat est del territori i al vessant nord del Pirineu on trobem força núvols baixos. pic.twitter.com/r13pjGHOgN
Lleugera baixada de temperatures
Després dels últims episodis que pluges que han descarregat sobre el país, especialment al litoral català, les temperatures que es preveuen per als pròxims dies seran més baixes. Des del Meteocat indiquen -a trets generals- que les mínimes previstes seran més baixes, però que les màximes es mantindran igual que durant aquesta setmana. Tenint en compte aquesta situació, doncs, la sensació tèrmica d’aquest divendres i del cap de setmana serà una mica més baixa que la viscuda en les últimes setmanes.