La pluja serà la gran protagonista aquest dijous a Catalunya. Més de la meitat del país està en alerta per xàfecs intensos que es desenvoluparan durant aquest matí i s’allargaran en alguns punts del país fins al vespre. Les precipitacions han arrencat de matinada en parts del terç sud i fins al migdia aniran fent acte de presència al sector central del litoral i prelitoral per durant la tarda estendre’s per tota la depressió Central i el Prepirineu. Al final del dia, de nou, els ruixats es concentraran a la meitat sud de la costa catalana.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les pluges seran entre febles i moderades i acumularan quantitats entre minses i poc abundants en general, tot i que localment és probable que siguin fortes i abundants, i vagin acompanyades de tempesta. De fet, el Meteocat ha activat l’avís moderat per intensitat de pluja -nivell dos de sis-, que implica que es podrien registrar més de 20 mm en només mitja hora. Durant aquesta jornada de ruixats, el cel romandrà entre molt ennuvolat i cobert en general, amb franges de núvols més trencades a punts del Pirineu i de Ponent. A la tarda s’obriran clarianes a les Terres de l’Ebre i altres punts de l’extrem nord de Catalunya.
⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l’avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠— Meteocat (@meteocat) October 8, 2025
➡ Dijous 2:00 h. a divendres 8:00 h.
➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts
➡ Grau de perill màx. 🟡 2/6
Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/AV35kWY9rZ
Estabilització de les temperatures i ratxes moderades de vent
Pel que fa a la temperatura, les mínimes seran lleugerament més altes arreu del territori mentre que les màximes es mantindran estables o patiran un descens pràcticament imperceptible. Quant al vent, fins a mig matí serà fluix i de direcció variable tret dels dos extrems del país on bufarà la tramuntana i el mestral amb ràfegues moderades. Durant les hores centrals del dia, bufarà de component sud, fluix amb cops moderats, si bé al quadrant nord-est bufarà de component sud i est.