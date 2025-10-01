El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha qualificat aquest mes de setembre del 2025 com un mes “excepcional” en l’àmbit meteorològic; una qualificació que arriba després que Catalunya hagi viscut pluges torrencials que han registrat rècords històrics -com els que s’han viscut a les Terres de l’Ebre- i els diversos fenòmens meteorològics extrems que van assotar el país durant els darrers 30 dies. El Meteocat assenyala que el dia 21 de setembre es va registrar un dels episodis més plujosos arribant a acumular més de 100 mm al voltant del massís de Montserrat i al Port del Comte. Pel que fa a les Terres de l’Ebre el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) destaca que entre els dies 28 i 29 de setembre el delta de l’Ebre va registrar records històrics de pluja amb 276 mm a Amposta, el valor més alt en més de 30 anys de dades.
El Meteocat destaca que el mes de setembre ha estat plujós en general, però que la distribució d’aquestes pluges ha estat molt desigual. De fet, assenyalen que al Prepirineu, la conca mitjana i alta del Llobregat i el delta de l’Ebre s’ha viscut un setembre molt plujós, però que, en canvi, a altres comarques com poden ser les Garrigues o l’Urgell la pluja no ha tingut tanta importància i s’han acabat recollint menys de 5 mm. “Aquest contrast és típic del setembre, un mes en què poden coincidir aiguats torrencials a la costa amb escassa precipitació a l’interior”, afegeixen des del Servei Meteorològic de Catalunya. El setembre s’ha convertit també en el mes més plujós de la seva sèrie, superant qualsevol precedent anterior
El Meteocat també destaca que Catalunya ha registrat diversos fenòmens climàtics extrems, més enllà de les tempestes intenses. En total, el Servei Meteorològic de Catalunya ha registrat un total de 6 esclafits i 10 mànegues marines. “Entre els esclafits que hem analitzat, crida l’atenció el cas de la Tordera, perquè es va assolir amb ratxes estimades de fins a 150 km/h i danys extensos a vegetació i teulades”, explica Oriol Rodríguez, tècnic del Meteocat.
Un mes marcat per les tempestes però amb una temperatura lleugerament càlida
Des del Servei Meteorològic de Catalunya destaquen que el mes de setembre ha estat marcat per fortes tempestes. Un dels exemples més clars és el del 21 de setembre quan les tempestes van descarregar més de 100 mm al voltant del massís de Montserrat i al Port del Comte. Per altra banda, a Montserrat-Sant Dimes es va registrar el dia més plujós dels 22 anys de dades de l’estació recollint 129,3 mm o les pluges registrades en 1 minut a la XEMA, on es van registrar 7,8 mm a la Quar, al Berguedà.
El Meteocat destaca que les restes de l’ex-huracà Gabrielle també van impactar amb força a Catalunya entre els dies 28 i 29 de setembre quan les pluges van acabar acumulant més de 100 mm al Baix Ebre i Montsià. Entre les pluges més destacades d’aquests dies en destaquen els 301,4 mm en només 24 hores a Amposta, els 214,1 mm als Alfacs o els 149,6 mm a l’Aldea.
Pel que fa a les temperatures, l’anomalia del mes de setembre s’ha situat lleugerament per sobre de la mitjana, sobretot al terç sud.