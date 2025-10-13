Una vintena de ferits pel temporal de pluges a les Terres de l’Ebre

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès una vintena de persones, una greu i la resta lleus, a conseqüència del temporal de pluja a les Terres de l’Ebre. Més d’un miler de persones han passat la nit en diferents pavellons esportius i centres públics de la zona pels forts aiguats i les pluges torrencials que afecten la zona des de diumenge. Així ho ha detallat aquesta matinada el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, des del centre de comandament que els Bombers han instal·lat a Tortosa (Baix Ebre). Els Bombers de la Generalitat han rebut més de 340 avisos des de la tarda de diumenge i han hagut d’efectuar una trentena de salvaments.
L’inspector en cap dels Bombers, David Borrell, ha explicat que alguns dels salvaments s’han fet “in extremis, com un cotxe que s’ha rescatat a pocs metres del mar”, però que de moment el balanç és positiu perquè no hi ha desapareguts no víctimes mortals. L’inspector ha explicat que, en el moment de la compareixença, estaven en marxa alguns salvaments pendents però amb les persones implicades “en llocs segurs”.
Un centenar de persones refugiades a una benzinera Repsol d’Amposta. SuperCor stop&go, pels aiguats del Delta de l’Ebre. Ara ens diuen els mossos que hem de passar la nit i els encarregats que a les 10 tanquen! En una emergència: Quin morro teniu @Repsol pic.twitter.com/HeS6VyVTAo— Josep Pérez (@pepperezs) October 12, 2025
Des de la Generalitat han explicat que els centres on estan allotjades les més de mil persones que han hagut de fer nit estan situats a diferents poblacions del Montsià i demanen “paciència” perquè els serveis d’emergències estan fent arribar “l’avituallament necessari” per a fer més còmoda la seva estada i que “aviat puguin dirigir-se als seus domicilis”, segons ha dit Dalmau. El conseller de la Presidència ha reclamat “prudència” durant tot el dia i “seguir les instruccions dels cossos d’emergència i evitar moviments innecessaris”.
Talls a diverses carreteres i linies de tren
L’AP-7 ha quedat reoberta entre Ulldecona i Freginals, al Montsià, en sentit sud, però en sentit nord es manté un carril tallat perquè els equips de manteniment puguin netejar la via. Es mantenen tallades l’N-340 entre Amposta i Alcanar, la C-12 entre Amposta i Tortosa, la TV-3408 entre Amposta i La Ràpita i la TV-3317 a Freginals. Els Bombers i els Mossos d’Esquadra han treballat tota la nit per revisar la xarxa viària per netejar la calçada i treure l’aigua acumulada. En alguns punts s’espera l’arribada de maquinària pesada per retirar rocs o les restes d’algun mur esfondrat. El Grup d’Estructures Col·lapsades dels Bombers inspecciona diferents construccions i vies per valorar possibles afectacions estructurals.
La circulació de la línia R16 de regionals es troba interrompuda entre Tortosa i Ulldecona pels danys provocats pel temporal. Renfe i Adif treballen per restablir el servei al més aviat possible.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès les actuacions judicials programades per aquest dilluns a Amposta, Tortosa, Gandesa i Reus. Els actes judicials afectats per aquesta suspensió es reprogramaran “amb absoluta preferència a qualsevol altre acte pendent de ser agendat”.
Classes suspeses a cinc comarques
El Departament d’Educació ha comunicat la suspensió de classes al Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Baix Camp. L’activitat no urgent als centres sanitaris d’aquestes cinc comarques també ha quedat suspesa, segons ha informat el Departament de Salut. Es manté l’atenció urgent a hospitals i ambulatoris, així com la quimioteràpia, radioteràpia i la diàlisi, coordinades segons l’operativitat de cada centre. La Generalitat ha demanat a la població de la zona que faci teletreball en la mesura del possible després de les pluges torrencials d’aquest diumenge.