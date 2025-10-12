Tallada l’AP-7 al Montsià per inundacions a la calçada

L’episodi de pluges intenses que ha afectat el sud del Principat des de l’inici del cap de setmana continua fent estralls al Montsià. L’autopista AP-7 ha hagut de ser tallada al trànsit per les inundacions a la calçada, causades pels aiguats torrencials que s’hi acumulen en les darreres hores. El tall afecta tots dos sentits de la via, i ha obligat a desviar la circulació en sentit sud per l’Aldea. Es tracta de la primera mesura de prevenció aplicada per evitar incidents en la mobilitat ciutadana, enmig de l’alerta de Protecció Civil per les precipitacions.
De fet, les autoritats han hagut d’enviar una alerta als telèfons mòbils de la ciutadania per avisar de les pluges torrencials, i demanar-los que evitin tots els desplaçaments. Malgrat que l’episodi d’aiguats ja s’havia notat amb intensitat dissabte, llavors Protecció Civil no preveia enviar una alerta d’aquestes característiques. S’esperava, de fet, que la depressió anés perdent intensitat al llarg de la jornada, i es desplacés cap al nord, fins a arribar al Maresme. Si bé a la costa central sí que s’han notat xàfecs no gaire intensos, la pressió s’ha mantingut a les comarques del sud del Principat.
Una trentena d’avisos
La situació ha empitjorat en les darreres hores, especialment a partir de dos quarts de sis de la tarda. Els Bombers de la Generalitat han rebut una trentena d’avisos en només una hora, fins a dos quarts de set, per incidències provocades per les pluges. Totes elles s’han registrat a comarques de les Terres de l’Ebre. Especialment al Montsià, des d’on s’han efectuat 25 trucades al cos de Bombers; mentre que les cinc restants han estat rebudes des del Baix Ebre, a on els aiguats estan afectant amb menys intensitat.
Protecció civil: “Quedem-nos a casa”
Des de Protecció Civil insisteixen que és important romandre a casa i evitar les zones baixes, tant a la via pública com als edificis. De fet, recomanen a la població que visqui en baixos que pugin als pisos superiors de les seves residències. “La situació encara és complicada, es preveuen més pluges. Recomanem que la gent no surti al carrer”, ha alertat en una atenció als mitjans la cap d’operacions de Protecció Civil, Cristina Vicente. Des del cos ja comptabilitzen més de 126 avisos d’emergència a la comarca afectada, des de persones atrapades en immobles a pisos baixos fins a vehicles que no els poden moure a les vies més afectades pels aiguats. Ara per ara, no es comptabilitza cap arrossegament ni cap persona ferida, si bé la informació és provisional.