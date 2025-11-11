L’AP-7 està tallada a l’altura de l’Aldea (Baix Ebre) en els dos sentits de la marxa per un accident de trànsit amb tres camions de gran tonatge implicats, segons ha informat aquest dimarts a primera hora el Servei Català de Trànsit (SCT). L’accident ha provocat l’incendi d’un dels vehicles i ha obligat a mobilitzar els Bombers de la Generalitat, que han enviat 13 dotacions fins al lloc dels fets. Un dels conductors ha mort i l’altre està ferit greu. Trànsit preveu que la circulació en sentit nord tardi “hores” a recuperar-se, mentre que el sentit sud es podrà obrir abans.
⚫ L’AP-7 està tallada a l’altura de l’Aldea en tots dos sentits per un #accident amb tres camions implicats.— Trànsit (@transit) November 11, 2025
ℹ Es fan desviaments obligatoris per la sortida 308 a l’Ampolla en sentit sud i per la sortida 322 a l’Aldea en sentit nord cap a l’N-340. pic.twitter.com/9Gm71qARu8
Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 5.25 de la matinada. Trànsit fa desviaments obligatoris per la sortida 308 a l’Ampolla (Baix Ebre) en sentit sud i per la sortida 322 a l’Aldea en sentit nord cap a l’N-340. L’accident provoca retencions quilomètriques en ambdós sentits de la marxa.
#Bomberscat treballem amb 13 dotacions en un accident i posterior incendi de camió. Tres vehicles de gran tonatge implicats en el sinistre (avís 05.25 h) Seguiu les indicacions de @transithttps://t.co/wSYir3nNpt— Bombers (@bomberscat) November 11, 2025
Punt negre d’accidents a l’AP-7
L’AP-7 a les Terres de l’Ebre és escenari habitual d’accidents que compliquen la circulació. Sense anar més lluny, aquest cap de setmana ha estat tallada més de 33 hores per l’accident d’un camió que va bolcar a l’altura de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) el dissabte al migdia i va provocar llargues cues durant un dia i mig. El Servei Català de Trànsit no va poder restablir la normalitat a la via fins passades les 23.00 de diumenge, un cop es va poder retirar el vehicle i netejar la via.