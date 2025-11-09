Cap de setmana complicat a l’AP-7, que aquest diumenge al vespre encara acumula 10 quilòmetres de retencions entre les localitats d’Ampolla i l’Ametlla de Mar, al Baix Ebre, mentre els operaris miren de retirar un camió cisterna que va bolcar dissabte 8 de novembre al migdia. Els serveis d’emergència van rebre l’avís pels volts de les quatre de la tarda i, més de 24 hores després, encara es treballa sobre el terreny per retirar el vehicle de la carretera.
Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat s’hi han desplaçat, amb el furgó de Risc Químic i agents el Grup d’Intervencions en Riscos Tecnològics (GRIT), per supervisar el transvasament dels 29.000 litres de gasoil que hi havia al camió. Els Bombers, que també van socórrer el conductor sense haver de lamentar ferides greus, ja han aconseguit retirar el combustible. Segons informa la premsa local, el perill és baix perquè el tràiler emmagatzemava oli de cuina.
ℹ S'estan fent les tasques de transvasament del líquid des del camió cap a les cisternes. Posteriorment, es podrà retirar el camió de la via.#SCT #accident pic.twitter.com/aPWTpGtgWp— Trànsit (@transit) November 9, 2025
El camió de gran tonatge va xocar amb un turisme i va quedar enquestat entre el carril esquerre –sentit Barcelona– i la mitjana de l’autopista. Cap a les 16:45 hores s’ha reobert l’autopista en sentit sud, però el tall continua en sentit nord per la presència del camió enmig de la via. El Servei Català de Trànsit ha desviat els cotxes per l’N-340 i les cues s’acumulen des de primera hora de la tarda en aquest punt, a prop del municipi de l’Aldea.
⚫ Tallada l'AP-7 a l'Ampolla en sentit nord (Tarragona/Barcelona)— Trànsit (@transit) November 9, 2025
ℹ Es fa el desviament cap a l'N-340
🚛 Per treballar en l'accident d'ahir a l'Ametlla de Mar amb un camió bolcat #SCT #accident pic.twitter.com/lNBy6tIsSm
Altres retencions
Els problemes logístics coincideixen amb l’operació tornada del cap de setmana, que també ha deixat cues de 10 quilòmetres des de Vilafranca del Penedès en sentit Barcelona, per un altre accident. També hi ha les habituals retencions que es formen a l’altura de la Roca del Vallès, que en sentit sud ha arribat a acumular 15 quilòmetres de circulació densa. A les 20:30 hores, els problemes s’han reduït a només quatre quilòmetres de cua.