Fin de semana complicado en la AP-7, que este domingo por la tarde aún acumula 10 kilómetros de retenciones entre las localidades de Ampolla y l’Ametlla de Mar, en el Baix Ebre, mientras los operarios intentan retirar un camión cisterna que volcó el sábado 8 de noviembre al mediodía. Los servicios de emergencia recibieron el aviso alrededor de las cuatro de la tarde y, más de 24 horas después, aún se trabaja sobre el terreno para retirar el vehículo de la carretera.

Cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat se han desplazado, con el furgón de Riesgo Químico y agentes del Grupo de Intervenciones en Riesgos Tecnológicos (GRIT), para supervisar el trasvase de los 29,000 litros de gasóleo que había en el camión. Los Bomberos, que también socorrieron al conductor sin tener que lamentar heridas graves, ya han conseguido retirar el combustible. Según informa la prensa local, el peligro es bajo porque el tráiler almacenaba aceite de cocina.

ℹ Se están realizando las tareas de trasvase del líquido desde el camión hacia las cisternas. Posteriormente, se podrá retirar el camión de la vía.#SCT #accidente pic.twitter.com/aPWTpGtgWp — Trànsit (@transit) 9 de noviembre de 2025

El camión de gran tonelaje chocó con un turismo y quedó encajado entre el carril izquierdo –sentido Barcelona– y la mediana de la autopista. Hacia las 16:45 horas se ha reabierto la autopista en sentido sur, pero el corte continúa en sentido norte por la presencia del camión en medio de la vía. El Servei Català de Trànsit ha desviado los coches por la N-340 y las colas se acumulan desde primeras horas de la tarde en este punto, cerca del municipio de l’Aldea.

⚫ Cortada la AP-7 en l’Ampolla en sentido norte (Tarragona/Barcelona)



ℹ Se realiza el desvío hacia la N-340



🚛 Para trabajar en el accidente de ayer en l’Ametlla de Mar con un camión volcado #SCT #accidente pic.twitter.com/lNBy6tIsSm — Trànsit (@transit) 9 de noviembre de 2025

Otras retenciones

Los problemas logísticos coinciden con la operación retorno del fin de semana, que también ha dejado colas de 10 kilómetros desde Vilafranca del Penedès en sentido Barcelona, por otro accidente. También están las habituales retenciones que se forman a la altura de la Roca del Vallès, que en sentido sur ha llegado a acumular 15 kilómetros de circulación densa. A las 20:30 horas, los problemas se han reducido a solo cuatro kilómetros de cola.