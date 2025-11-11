La AP-7 está cortada a la altura de l’Aldea (Baix Ebre) en ambos sentidos de la marcha por un accidente de tráfico con tres camiones de gran tonelaje implicados, según ha informado este martes a primera hora el Servei Català de Trànsit (SCT). El accidente ha provocado el incendio de uno de los vehículos y ha obligado a movilizar a los Bomberos de la Generalitat, que han enviado 13 dotaciones hasta el lugar de los hechos. Uno de los conductores ha muerto y el otro está herido grave. Trànsit prevé que la circulación en sentido norte tarde «horas» en recuperarse, mientras que el sentido sur se podrá abrir antes.

⚫ La AP-7 está cortada a la altura de l’Aldea en ambos sentidos por un #accidente con tres camiones implicados.



ℹ Se realizan desvíos obligatorios por la salida 308 en l’Ampolla en sentido sur y por la salida 322 en l’Aldea en sentido norte hacia la N-340. pic.twitter.com/9Gm71qARu8 — Trànsit (@transit) 11 de noviembre de 2025

Los servicios de emergencias han recibido el aviso a las 5.25 de la madrugada. Trànsit realiza desvíos obligatorios por la salida 308 en l’Ampolla (Baix Ebre) en sentido sur y por la salida 322 en l’Aldea en sentido norte hacia la N-340. El accidente provoca retenciones kilométricas en ambos sentidos de la marcha.

#Bomberscat trabajamos con 13 dotaciones en un accidente y posterior incendio de camión. Tres vehículos de gran tonelaje implicados en el siniestro (aviso 05.25 h) Sigan las indicaciones de @transithttps://t.co/wSYir3nNpt — Bombers (@bomberscat) 11 de noviembre de 2025

Punto negro de accidentes en la AP-7

La AP-7 en las Terres de l’Ebre es escenario habitual de accidentes que complican la circulación. Sin ir más lejos, este fin de semana ha estado cortada más de 33 horas por el accidente de un camión que volcó a la altura de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) el sábado al mediodía y provocó largas colas durante un día y medio. El Servei Català de Trànsit no pudo restablecer la normalidad en la vía hasta pasadas las 23.00 del domingo, una vez se pudo retirar el vehículo y limpiar la vía.