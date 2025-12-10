Aparatoso accidente con 18 vehículos implicados en la AP-7: un herido menos grave

Aparatoso accidente con 18 vehículos implicados en la AP-7, en el kilómetro 224, a la altura de Roda de Berà (Tarragonès). Los servicios de emergencia recibieron el aviso de la colisión este martes alrededor de las 20:45. El choque de un camión contra la mediana de la AP-7 provocó varias colisiones secundarias. El Servei Català de Trànsit (SCT) informó este miércoles por la mañana que hay «un carril abierto en Roda de Berà en sentido Tarragona para la retirada de un vehículo de la calzada» a raíz del accidente, lo que provoca tres kilómetros de retención desde el Vendrell.

🔴❌❌ En la AP-7 hay un carril abierto en Roda de Berà en sentido Tarragona para la retirada de un vehículo de la calzada a raíz de un #accidente. Hay 3 km de retención desde el Vendrell. pic.twitter.com/BoK3c3PAJZ — Trànsit (@transit) December 10, 2025

El camión circulaba en sentido sur y en un primer momento el siniestro inicial implicó a tres vehículos más. Posteriormente, y en sentido norte, se produjeron otras colisiones por causas que aún deben esclarecerse y que implicaron a 14 vehículos más.

Ponemos prealerta #PROCICAT por este accidente en la AP-7



Los equipos de emergencia trabajan en la zona del accidente@bombers trabajan para reabrir la circulación y @semgencat atiende a las personas heridas https://t.co/HAbC8p47DG — Protecció civil (@emergenciescat) December 9, 2025

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) tuvo que realizar varias atenciones a personas afectadas en el mismo lugar de los hechos. Una persona fue trasladada en estado menos grave al Hospital Santa Tecla. Además, los Bomberos tuvieron que atender un derrame de gasoil del camión.