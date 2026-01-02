Cataluña cerró el 2025 con un total de 144 muertos en 136 accidentes en las carreteras catalanas. Los datos ofrecidos por el Servei Català de Trànsit (SCT) muestran que la mortalidad en las vías de Cataluña ha aumentado un 6% respecto al año 2024, cuando el SCT registró un total de 136 muertos en 123 accidentes.

El colectivo más afectado por los accidentes de tráfico ha sido el de los motoristas, que ha registrado un total de 45 muertos, lo que supone un 31,25% del total de víctimas, aunque ha muerto uno menos que el año pasado. Los datos del SCT muestran que el 43% de los accidentes mortales en todo el país los han protagonizado miembros de los colectivos vulnerables como son 45 motoristas, 12 peatones y cinco ciclistas. El resto de muertes corresponden a viajeros en turismo (63), vehículo pesado (10) y furgoneta (8) mientras que cabe destacar que se han registrado 861 heridos graves, una cifra más alta que el año anterior cuando ‘solo’ se registraron 807. En cuanto a la tipología de accidente el SCT muestra que de los 134 siniestros mortales 44 se produjeron en accidentes simples, 37 choques frontales, 20 colisiones laterales, 13 alcances y 12 atropellos. En el caso del sexo de las víctimas, 114 de estos fueron hombres mientras que 30 mujeres perdieron la vida en las carreteras. Unas cifras y unas diferencias que se reproducen en el caso de los heridos graves, ya que de los 861 heridos el 75% fueron hombres y el 25% mujeres.

¿Dónde se han registrado más muertes?

En cuanto a las vías catalanas donde más muertes se han registrado cabe destacar la AP-7, donde perdieron la vida hasta 17 personas. Después de esta gran arteria circulatoria del país hay otras carreteras donde se han registrado altas cifras de mortalidad como la N-II (11), la C-58 (9), la A-2 (8), la C-12, la N-340 y la C-31 (4) y la C-25, la C-17, la GI-555 y la C-16 (3).

En cuanto a las demarcaciones de Cataluña en Barcelona 65 personas murieron en las carreteras en 2025, cifra que supone que murieron 10 personas más que en 2024. Donde más defunciones se registraron fue en el Vallès Occidental (12), el Oriental (9), el Baix Llobregat (8) y el Maresme (8). En Tarragona se produjeron 30 muertes, tres menos que en 2024, y donde más mortalidad se vivió fue en el Baix Camp (7) y el Tarragonès (6). En Lleida y Girona la cifra casi no se movió. En Ponent se registró una víctima mortal más que el año 2024 y los muertos en las carreteras se elevaron hasta los 27, situando el Segrià como la comarca con más muertes por accidente de tráfico en carreteras, con un total de 15. En Girona, por su parte, los muertos fueron los mismos que el año 2024 con un total de 22 víctimas mortales concentradas en la Selva (8) y el Alt Empordà (7).

Dispositivo de los servicios de emergencia por el accidente de Santa Susanna / ACN

Aumentan las víctimas jóvenes

Los datos del Servei Català de Trànsit muestran que a pesar de que el rango de edad entre 55 y 64 años es el que registra más muertes (27) se ha producido un aumento de las víctimas mortales entre los jóvenes. Se registraron 24 muertes de 15 a 24 años y 25 de 25 a 34. Esto supone que 51 menores de 35 perdieron la vida en las carreteras catalanas, una cifra que supera las registradas en 2024 con 39 muertes y que representa el 35% del total de las víctimas mortales.