Denunciada una joven implicada en un accidente por hacer creer que conducía su padre

Los Mossos d’Esquadra han denunciado a una joven que se había visto implicada en un accidente por hacer creer que quien conducía el vehículo era su padre. Los hechos ocurrieron el pasado 28 de diciembre cuando los cuerpos de seguridad recibieron el aviso de un accidente de tráfico que se había producido en el municipio de Vila-seca a las cuatro y media de la tarde.

Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, el padre quiso hacer creer a los agentes que era él quien estaba conduciendo. En el momento de comprobar el vehículo, los policías vieron que había una chica escondida en la parte posterior del vehículo. Un testigo del accidente identificó a la mujer como la conductora del vehículo. Ambos han sido denunciados penalmente por un delito contra la seguridad vial, en el caso del padre, como coautor.

Dos incidentes separados por pocos metros

Por otro lado, este jueves 1 de enero del 2026 han tenido lugar dos incidentes sin detenidos en la zona del Clot y del Camp de l’Arpa del Clot, en Barcelona. El primero de estos sucesos tuvo lugar alrededor de las siete de la mañana, cuando varios peatones y vehículos se vieron sorprendidos por un coche que avanzaba a toda velocidad por la calle de Mallorca desde la avenida de la Meridiana. El turismo iba bastante revolucionado y, a la altura de la calle de Xifré, aceleró avanzando unas decenas de metros en contrasentido por esta estrecha vía, mientras un taxista tocaba el claxon para alertarle de que se estaba equivocando de sentido.

El segundo de los incidentes tuvo lugar poco después de las doce del mediodía también en la calle de la Independencia, pero unos cuantos metros más abajo. Según avanzó Betevé y pudo confirmar el TOT Barcelona, un turismo que subía por esta vía atravesando la plaza de las Glòries a la altura de la avenida de la Meridiana chocó con el bordillo de la acera, dando una vuelta de campana. El vehículo acabó chocando con tres motos que estaban estacionadas en las proximidades, con una farola y con otro coche que también estaba aparcado en la esquina.