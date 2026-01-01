Denunciada una jove implicada en un accident per fer veure que conduïa el seu pare

Els Mossos d’Esquadra han denunciat una jove que s’havia vist implicada en un accident per fer veure que qui conduïa el vehicle era el seu pare. Els fets van tenir lloc el passat 28 de desembre quan els cossos de seguretat van rebre l’avís d’un accident de trànsit que s’havia produït al municipi de Vila-seca a dos quarts de cinc de la tarda.
Quan els agents van arribar al lloc dels fets, el pare va fer voler creure als agents que era ell qui estava conduint. En el moment de comprovar el vehicle, els policies van veure que hi havia una noia amagada a la part posterior del vehicle. Un testimoni de l’accident va identificar la dona com la conductora del vehicle. Tots dos han sigut denunciats penalment per un delicte contra la seguretat viària, en el cas del pare, com a coautor.
Dos incidents separats per pocs metres
Per altra banda, aquest dijous 1 de gener del 2026 han tingut lloc dos incidents sense detinguts a la zona del Clot i del Camp de l’Arpa del Clot, a Barcelona. El primer d’aquests successos ha tingut lloc al voltant de les set del matí, quan diversos vianants i vehicles s’han vist sorpresos per un cotxe que avançava a tota velocitat pel carrer de Mallorca des de l’avinguda de la Meridiana. El turisme anava força revolucionat i, a l’altura del carrer de Xifré, ha accelerat avançant unes desenes de metres contra direcció per aquesta estreta via, mentre un taxista tocava el clàxon per alertar-lo que s’estava equivocant de sentit.
El segon dels incidents ha tingut lloc poc després de les dotze del migdia també al carrer de la Independència, però uns quants metres més avall. Segons ha avançat Betevé i ha pogut confirmar el TOT Barcelona, un turisme que pujava per aquesta via travessant la plaça de les Glòries a l’altura de l’avinguda de la Meridiana ha topat amb la vorada de la vorera, donant una volta de campana. El vehicle ha acabat xocant amb tres motos que hi havia estacionades a les proximitats, amb un fanal i amb un altre cotxe que també estava aparcat a la cruïlla.