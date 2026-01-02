Catalunya va tancar el 2025 amb un total de 144 morts en 136 accidents a les carreteres catalanes. Les dades ofertes pel Servei Català de Trànsit (SCT) mostren que la mortalitat a les vies de Catalunya ha augmentat un 6% respecte de l’any 2024, quan l’SCT va registrar un total de 136 morts en 123 accidents.
El col·lectiu més afectat pels accidents de trànsit ha estat el dels motoristes, que ha registrat un total de 45 morts, la qual cosa suposa un 31,25% del total de víctimes, tot i que n’ha mort un menys que l’any passat. Les dades de l’SCT mostren que el 43% dels accidents mortals d’arreu del país els han protagonitzat membre dels col·lectius vulnerables com són 45 motoristes, 12 vianants i cinc ciclistes. La resta de morts corresponen a viatgers en turisme (63), vehicle pesant (10) i furgoneta (8) mentre que cal destacar que s’han registrat 861 ferits greus, una xifra més alta que l’any anterior quan ‘només’ se’n van registrar 807. Pel que fa a la tipologia d’accident l’SCT mostra que dels 134 sinistres mortals 44 es van produir en accidents simples, 37 xocs frontals, 20 col·lisions laterals, 13 encalços i 12 atropellaments. En el cas del sexe de les víctimes, 114 d’aquests van ser homes mentre que 30 dones van perdre la vida a les carreteres. Unes xifres i unes diferències que es reprodueixen en el cas dels ferits greus, ja que dels 861 ferits el 75% van ser homes i el 25% dones.
On s’han registrat més morts?
Pel que fa a les vies catalanes on més morts s’han registrat cal destacar l’AP-7, on van perdre la vida fins a 17 persones. Després d’aquesta gran artèria circulatòria del país hi ha altres carreteres on s’han registrat altes xifres de mortalitat com l’N-II (11), la C-58 (9), l’A-2 (8), la C-12, l’N-340 i la C-31 (4) i la C-25, la C-17, la GI-555 i la C-16 (3).
Pel que fa a les demarcacions de Catalunya a Barcelona 65 persones van morir a les carreteres el 2025, xifra que suposa que van morir 10 persones més que el 2024. On més defuncions es van registrar va ser al Vallès Occidental (12), l’Oriental (9), el Baix Llobregat (8) i el Maresme (8). A Tarragona es van produir 30 morts, tres menys que el 2024, i on més mortalitat es va viure va ser al Baix Camp (7) i el Tarragonès (6). A Lleida i Girona la xifra gairebé no es va moure. A Ponent es va registrar una víctima mortal més que l’any 2024 i els morts a les carreteres es van enfilar fins als 27, situant el Segrià com la comarca amb més morts per accident de trànsit en carreteres, amb un total de 15. A Girona, per la seva part, els morts van ser els mateixos que l’any 2024 amb un total de 22 víctimes mortals concentrades a la Selva (8) i l’Alt Empordà (7).
Augmenten les víctimes joves
Les dades del Servei Català de Trànsit mostren que malgrat que la franja d’edat d’entre 55 i 64 anys és la que registra més morts (27) s’ha produït un augment de les víctimes mortals entre els joves. Es van registrar 24 morts de 15 a 24 anys i 25 de 25 a 34. Això suposa que 51 menors de 35 van perdre la vida a les carreteres catalanes, una xifra que supera les registrades el 2024 amb 39 morts i que representa el 35% del total de les víctimes mortals.