El conductor d’una furgoneta mor en un accident a la C-32 al Maresme

Accident mortal al Maresme. El conductor d’una furgoneta ha mort en un sinistre a la C-32, a l’altura de Sant Pol de Mar. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el vehicle s’hauria sortit de la via al quilòmetre 117. A causa de la sortida, un turisme l’ha encalçat. L’impacte ha provocat la mort del conductor de la furgoneta, i ha deixat tres persones ferides, una de lleu i una menys greu, segons les autoritats, que han estat traslladades a l’Hospital de Mataró; i una menys greu que ha anat a parar a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
Segons l’STC, els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís de l’incident a les 14.50 hores del migdia. Els agents encara investiguen què ha provocat la sortida de la via de la furgoneta. Arran dels fets, el cos policial català hi ha traslladat dues patrulles, així com quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, i quatre unitats terrestres del Servei d’Emergències Mèdiques, a més de l’helicòpter medicalitzat. Les autoritats han hagut de tallar la circulació a l’autopista en el punt de l’accident, fet que ha provocat retencions de fins a dos quilòmetres. Un cop gestionada la col·lisió, s’han obert dos carrils de la C-32.
138 morts el 2025
Amb aquest sinistre, i segons les xifres de Trànsit, ja són 138 persones les que han mort en accidents de circulació en el que portem de 2025. Prop de la meitat de les persones mortes en aquesta mena d’incidents a les vies interurbanes catalanes, un 45% dels afectats, correspon a col·lectius considerats vulnerables: 44 motoristes, 12 vianants i cinc ciclistes. Trànsit recorda que el Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit roman actiu els 365 dies de l’any per atendre les necessitats de les persones implicades o el seu entorn.