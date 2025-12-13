Muere el conductor de una furgoneta en un accidente en la C-32 en el Maresme

Accidente mortal en el Maresme. El conductor de una furgoneta ha muerto en un siniestro en la C-32, a la altura de Sant Pol de Mar. Según ha informado el Servei Català de Trànsit, el vehículo se habría salido de la vía en el kilómetro 117. A causa de la salida, un turismo lo ha alcanzado. El impacto ha provocado la muerte del conductor de la furgoneta y ha dejado tres personas heridas, una de ellas leve y otra menos grave, según las autoridades, que han sido trasladadas al Hospital de Mataró; y una menos grave que ha sido llevada al Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

Según el STC, los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso del incidente a las 14:50 horas. Los agentes aún investigan qué provocó la salida de la vía de la furgoneta. A raíz de los hechos, el cuerpo policial catalán trasladó dos patrullas, así como cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, y cuatro unidades terrestres del Servicio de Emergencias Médicas, además del helicóptero medicalizado. Las autoridades tuvieron que cortar la circulación en la autopista en el punto del accidente, lo que provocó retenciones de hasta dos kilómetros. Una vez gestionada la colisión, se abrieron dos carriles de la C-32.

Imagen de la autopista C-32 / Albert Segura

138 muertos en 2025

Con este siniestro, y según las cifras de Trànsit, ya son 138 personas las que han muerto en accidentes de circulación en lo que llevamos de 2025. Cerca de la mitad de las personas fallecidas en este tipo de incidentes en las vías interurbanas catalanas, un 45% de los afectados, corresponde a colectivos considerados vulnerables: 44 motoristas, 12 peatones y cinco ciclistas. Trànsit recuerda que el Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Trànsit permanece activo los 365 días del año para atender las necesidades de las personas implicadas o su entorno.