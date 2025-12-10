Aparatós accident amb 18 vehicles implicats a l’AP-7: un ferit menys greu

Aparatós accident amb 18 vehicles implicats a l’AP-7, al quilòmetre 224, a l’altura de Roda de Berà (Tarragonès). Els serveis d’emergència van rebre l’avís de la col·lisió aquest dimarts cap a les 20.45. El xoc d’un camió contra la mitjana de l’AP-7 ha provocat diverses col·lisions secundàries. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat aquest dimecres al matí que hi ha “un carril obert a Roda de Berà en sentit Tarragona per la retirada d’un vehicle de la calçada” arran de l’accident i això provoca tres quilòmetres de retenció des del Vendrell.
🔴❌❌ A l'AP-7 hi ha un carril obert a Roda de Berà en sentit Tarragona per la retirada d'un vehicle de la calçada arran d'un #accident. Hi ha 3 km de retenció des del Vendrell. pic.twitter.com/BoK3c3PAJZ— Trànsit (@transit) December 10, 2025
El camió circulava en sentit sud i en un primer moment el sinistre inicial va implicar tres vehicles més. Posteriorment, i en sentit nord, es van produir altres col·lisions per causes que encara s’han d’esclarir i que van implicar 14 vehicles més.
Posem prealerta #PROCICAT per aquest accident a l'AP-7— Protecció civil (@emergenciescat) December 9, 2025
Els equips d'emergència treballen a la zona de l'accident@bombers treballen per reobrir la circulació i @semgencat atén a les persones ferides https://t.co/HAbC8p47DG
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va haver de fer diverses atencions de persones afectades en el mateix lloc dels fets. Una persona va ser traslladada en estat menys greu a l’Hospital Santa Tecla. A banda, els Bombers van haver d’atendre un vessament de gasoil del camió.