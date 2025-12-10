El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Aparatós accident amb 18 vehicles implicats a l’AP-7: un ferit menys greu
Xavi Fernández de Castro
Xavi Fernández de Castro
10/12/2025 08:20

Aparatós accident amb 18 vehicles implicats a l’AP-7, al quilòmetre 224, a l’altura de Roda de Berà (Tarragonès). Els serveis d’emergència van rebre l’avís de la col·lisió aquest dimarts cap a les 20.45. El xoc d’un camió contra la mitjana de l’AP-7 ha provocat diverses col·lisions secundàries. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat aquest dimecres al matí que hi ha “un carril obert a Roda de Berà en sentit Tarragona per la retirada d’un vehicle de la calçada” arran de l’accident i això provoca tres quilòmetres de retenció des del Vendrell.

Et pot interessar

El camió circulava en sentit sud i en un primer moment el sinistre inicial va implicar tres vehicles més. Posteriorment, i en sentit nord, es van produir altres col·lisions per causes que encara s’han d’esclarir i que van implicar 14 vehicles més.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va haver de fer diverses atencions de persones afectades en el mateix lloc dels fets. Una persona va ser traslladada en estat menys greu a l’Hospital Santa Tecla. A banda, els Bombers van haver d’atendre un vessament de gasoil del camió.

Comparteix

Icona de pantalla completa