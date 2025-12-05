Imatges sorprenents a l’autopista C-58. Tal com es pot veure en aquest vídeo enregistrat i cedit per Arnau Oller, un camió que circulava en direcció a Barcelona ha cremat cap a les cinc de la tarda al mig de la carretera. En les imatges es pot veure que l’incendi del vehicle ha provocat una impactant columna de fum negre, que ha deixat astorats als altres conductors que circulaven per l’autopista. Els fets s’han produït prop de la ciutat de Sabadell, en el tram de polígons industrials de la zona. Concretament, l’aparatós accident s’ha produït en la zona pròxima a l’equipament industrial d’ABB, al número 55 del carrer d’illa de Buda.
L’ensurt, que ha deixat les imatges d’un incendi al bell mig de l’autopista, coincideix amb les primeres hores de l’operació sortida d’aquest pont de la Puríssima, el primer cap de setmana llarg des de l’estiu, ja que els anteriors festius havien coincidit amb cap de setmana. Ara bé, el camió accidentat no forma part del nombre de vehicles que marxa de l’àrea metropolitana de Barcelona, ja que circulava en direcció a la capital catalana en el moment de patir l’incendi.
L’operació sortida, en marxa
Un total de 101.000 vehicles han sortit ja de l’àrea metropolitana de Barcelona des d’aquest divendres a les tres de la tarda fins a les sis, segons les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit. Es tracta d’un 22% dels 460.000 cotxes previstos per a l’operació sortida, que s’allargaria fins aquest dissabte a les tres de la tarda, també. Segons detallen des de l’administració catalana, a hores d’ara, la C-16 i la C-17 són les vies amb més afluència, motiu pel qual s’han produït algunes retencions al llarg de la tarda. Hi ha circulació amb congestió al llarg de 14 quilòmetres a la C-16 entre Cercs i Olvan. Un accident també ha obligat a tallar un carril a la C-17 a l’altura de l’Ametlla del Vallès.