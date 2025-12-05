Imágenes sorprendentes en la autopista C-58. Tal como se puede ver en este vídeo grabado y cedido por Arnau Oller, un camión que circulaba en dirección a Barcelona ha ardido hacia las cinco de la tarde en medio de la carretera. En las imágenes se puede ver que el incendio del vehículo ha provocado una impactante columna de humo negro, que ha dejado asombrados a los otros conductores que circulaban por la autopista. Los hechos han ocurrido cerca de la ciudad de Sabadell, en el tramo de polígonos industriales de la zona. Concretamente, el aparatoso accidente ha ocurrido en la zona próxima al equipamiento industrial de ABB, en el número 55 de la calle de isla de Buda.

El susto, que ha dejado las imágenes de un incendio en pleno centro de la autopista, coincide con las primeras horas de la operación salida de este puente de la Purísima, el primer fin de semana largo desde el verano, ya que los anteriores festivos habían coincidido con fin de semana. Ahora bien, el camión accidentado no forma parte del número de vehículos que sale del área metropolitana de Barcelona, ya que circulaba en dirección a la capital catalana en el momento de sufrir el incendio.

La operación salida, en marcha

Un total de 101.000 vehículos han salido ya del área metropolitana de Barcelona desde este viernes a las tres de la tarde hasta las seis, según los datos facilitados por el Servei Català de Trànsit. Se trata de un 22% de los 460.000 coches previstos para la operación salida, que se alargaría hasta este sábado a las tres de la tarde, también. Según detallan desde la administración catalana, a estas horas, la C-16 y la C-17 son las vías con más afluencia, motivo por el cual se han producido algunas retenciones a lo largo de la tarde. Hay circulación con congestión a lo largo de 14 kilómetros en la C-16 entre Cercs y Olvan. Un accidente también ha obligado a cortar un carril en la C-17 a la altura de l’Ametlla del Vallès.