Els rètols en castellà en la inauguració d’un nou parc de la Sagrera van aixecar polseguera el cap de setmana passat, i van provocar la reacció immediata de l’Ajuntament de Barcelona. Però trobar rètols només en llengua castellana és habitual arreu del país, també a les àrees de servei de les autopistes. En Miquel ha explicat a través del seu compte de la xarxa X que ha denunciat que les reiterades queixes que ha presentat a l’Agència Catalana de Consum per la retolació només en llengua castellana de dues àrees de servei de l’AP-7 no han servit per a res. Això l’ha portat a elevar la denúncia. “Després de diverses denúncies sense resposta a Consum, les àrees de servei de l’AP-7 continuen ignorant la Llei de política lingüística”, ha denunciat, i ha explicat que ha traslladat la queixa al Departament de Política Lingüística i a la Síndica de Greuges.
En la denúncia presentada de forma telemàtica davant el Departament de Política Lingüística, Miquel explica que ha comprovat i denunciat “reiteradament” la retolació fixa i corporativa de les cafeteries de les àrees de servei de l’autopista AP-7, Mèdol i Penedès, ambdues explotades per AREAS S.A.U., perquè “incompleix la normativa sobre retolació en català, mostrant-se només en castellà”. El denunciant remarca que aquesta situació es dona en rètols, pantalles, cartells, etc. i adjunta fotografies dels cartells que hi ha en les dues àrees de servei. Així mateix, reclama a la conselleria de Francesc Xavier Vila que requereixi a l’empresa “l’adequació de la retolació en totes les seves àrees de servei de l’AP-7 a Catalunya a la normativa vigent”. I demana que se li comuniquin les actuacions dutes a terme i els resultats finals.
D’altra banda, ha presentat una queixa a la Síndica perquè ha denunciat la situació de forma reiterada a Consum i no han fet cap efecte. “Tot i les denúncies i les fotografies, la situació persisteix”, lamenta en Miquel, que reclama que s’investigui si l’Agència Catalana de Consum ha actuat davant d’aquests incompliments “reiterats” i, que, si escau, “recomani les mesures perquè l’empresa que en té l’explotació o la Generalitat “compleixin la normativa sobre retolació en català a les àrees de servei de l’AP-7”. “Aquesta inacció vulnera els drets lingüístics reconeguts a la Llei 1/1998 i al Codi de Consum (Llei 22/2010)”, conclou.
Àrees de servei de l’autopista AP-7, Mèdol i Penedès. pic.twitter.com/WIdjYCRDd1— 🇲iquel 🇵🇸 (@miqu3lm0la) October 10, 2025
Què hi diu la llei?
La llei és molt clara pel que fa a com un establiment ha de tenir la seva cartelleria a Catalunya. El punt 3 de l’article 32 de la Llei de Política Lingüística estableix que “la senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis per als usuaris i consumidores dels establiments oberts al públic han de ser redactats, almenys, en català”. Una norma de la qual queden excloses, només, marques, noms comercials i rètols emparats per la legislació de la propietat industrial. D’altra banda, l’article 128-1, 2a del Codi de Consum estableix que els consumidors tenen dret a rebre en català les invitacions a comprar, la informació de caràcter fix, la documentació contractual, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents que hi facin referència o que en derivin.