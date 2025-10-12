Cortada la AP-7 en Montsià por inundaciones en la calzada

El episodio de lluvias intensas que ha afectado el sur del Principado desde el inicio del fin de semana continúa causando estragos en Montsià. La autopista AP-7 ha tenido que ser cortada al tráfico por las inundaciones en la calzada, causadas por los aguaceros torrenciales que se acumulan en las últimas horas. El corte afecta ambos sentidos de la vía, y ha obligado a desviar la circulación en sentido sur por la Aldea. Esta es la primera medida de prevención aplicada para evitar incidentes en la movilidad ciudadana, en medio de la alerta de Protección Civil por las precipitaciones.

De hecho, las autoridades han tenido que enviar una alerta a los teléfonos móviles de la ciudadanía para avisar de las lluvias torrenciales, y pedirles que eviten todos los desplazamientos. Aunque el episodio de aguaceros ya se había notado con intensidad el sábado, entonces Protección Civil no preveía enviar una alerta de estas características. Se esperaba, de hecho, que la depresión fuera perdiendo intensidad a lo largo de la jornada, y se desplazara hacia el norte, hasta llegar al Maresme. Si bien en la costa central sí se han notado chubascos no muy intensos, la presión se ha mantenido en las comarcas del sur del Principado.

Operativos de Protección Civil consultando las previsiones meteorológicas en el Centro de Emergencias de Cataluña / ACN

Una treintena de avisos

La situación ha empeorado en las últimas horas, especialmente a partir de las cinco y media de la tarde. Los Bomberos de la Generalitat han recibido una treintena de avisos en solo una hora, hasta las seis y media, por incidencias provocadas por las lluvias. Todas ellas se han registrado en comarcas de las Terres de l’Ebre. Especialmente en Montsià, desde donde se han efectuado 25 llamadas al cuerpo de Bomberos; mientras que las cinco restantes han sido recibidas desde el Baix Ebre, donde los aguaceros están afectando con menos intensidad.

Protección Civil: «Quedémonos en casa»

Desde Protección Civil insisten en que es importante permanecer en casa y evitar las zonas bajas, tanto en la vía pública como en los edificios. De hecho, recomiendan a la población que viva en bajos que suban a los pisos superiores de sus residencias. «La situación aún es complicada, se prevén más lluvias. Recomendamos que la gente no salga a la calle», ha alertado en una atención a los medios la jefa de operaciones de Protección Civil, Cristina Vicente. Desde el cuerpo ya contabilizan más de 126 avisos de emergencia en la comarca afectada, desde personas atrapadas en inmuebles en pisos bajos hasta vehículos que no pueden ser movidos en las vías más afectadas por los aguaceros. Por ahora, no se contabiliza ningún arrastre ni ninguna persona herida, aunque la información es provisional.