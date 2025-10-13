VÍDEO | Imágenes impresionantes de las lluvias torrenciales en las Terres de l’Ebre

Las fuertes lluvias de este fin de semana en las Terres de l’Ebre han dejado registros que podrían superar los 300 litros por metro cuadrado. Según los datos provisionales del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), que solo contabilizan hasta las 21.00 del domingo, han caído 271,9 litros por metro cuadrado en Mas de Barberans (Montsià), 181,8 litros en el Parque Nacional de los Puertos (Baix Ebre), 118,3 litros en Aldover (Baix Ebre) y 111,5 litros en los Alfacs (Montsià). A la espera de que el Meteocat actualice los datos, las lluvias han dejado imágenes impactantes con ríos desbordados, carreteras cortadas y vías de tren inundadas que muchos usuarios han compartido en las redes sociales.

🔴 Así estaba hace poco la carretera Tv 3421 de acceso a Mas de Barberans, completamente llena de agua. En estos momentos los accesos siguen cortados, así como también la AP-7 entre Freginals y Ulldecona y la línea de tren R16.



📸 @sergiolopez_tv pic.twitter.com/16tEpYhzIf — Sergio López (@sergiolopez_tv) October 12, 2025

Escalofriantes 🚨 imágenes desde Godall, en el Montsià. Lluvia muy intensa, estática y persistente ⛈️, con más de 200 mm acumulados.



📽️ @cutxamande#Projecte4Estacionspic.twitter.com/2yA42GgMN6 — Projecte 4 Estacions (@P4Estacions) October 12, 2025

Calles convertidas en ríos en Santa Bàrbara, en el Montsià. Horas complicadas. Se ha enviado un aviso 🚨 a los móviles de la zona para evitar desplazamientos.



📽️ @MarcBrescoli#Projecte4Estacionspic.twitter.com/3b0JuYU0Oy — Projecte 4 Estacions (@P4Estacions) October 12, 2025

Balance del temporal

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a 18 personas por el temporal, de las cuales una está grave y el resto son heridos leves. El inspector de los Bomberos, Oriol Corbella, ha destacado que no se han producido incidentes importantes y que no consta que haya ninguna persona desaparecida. En las últimas 12 horas, los Bomberos han atendido 340 avisos, la mayoría de los cuales en el Montsià (284) y en el Baix Ebre (55). Hasta primera hora de la mañana, los servicios de emergencia habían realizado 31 operaciones de salvamento, sobre todo de personas atrapadas en vehículos en carreteras, caminos o barrancos. El 112 ha recibido más de 2.000 llamadas.