Perforar una paret per sobreviure als aiguats: “Hauríem tingut un ensurt”

Blanca Ballester, propietària del bar La Plaça de Godall, igual que milers d’ebrencs, ha estat víctima del fort temporal de pluges que ha descarregat a les Terres de l’Ebre. En conversa amb l’Agència Catalana de Notícies (ACN), Ballester relata com ella, juntament amb una desena de clients, van patir un “ensurt gros” quan l’aigua va començar a entrar a l’interior del local diumenge a la tarda, durant les primeres hores dels ruixats. Per sortir-ne, van haver de fer un forat a la paret que dona a la casa del costat. “Si no algun ensurt hauríem tingut”, explica. La propietària del bar del poble relata que al bar hi eren ella i uns deu clients més jugant a cartes en el moment en què van començar a veure que l’aigua baixava bruta i amb força. Van intentar tancar la porta, però no van poder, ja que s’havia trencat per la pressió de l’aigua.
Atemorits, van pujar a taules i cadires, però va arribar un moment en què van veure la necessitat de marxar. Segons explica a l’ACN, va ser un dels clients del bar que en aquell moment estava dins l’establiment que va suggerir fer un forat a la paret, ja que antigament, en aquell local, hi havia una porta que permetia accedir al pis de dalt. Per això, i amb l’ajut d’un extintor, van fer el forat a la paret, pel qual van poder sortir i pujar les escales. “L’aigua entrava amb força i s’ho enduia tot”, recorda Ballester. Assegura que l’aiguat que va viure aquest diumenge a la tarda supera els nivells de tots els temporals que havia viscut fins ara, i confia que no es repeteixi un episodi com el de les últimes hores.
Cotxes amuntegats i grans riuades
El fort temporal de pluges ha deixat imatges de cotxes amuntegats i carrers plens de fang a causa de les riuades que han inundat les Terres de l’Ebre. La propietària del bar de Godall que va haver de fer un forat a la paret per sobreviure als aiguats assegura que, des de l’interior del local, veien que l’aigua va arribar gairebé al pany de la clau d’un cotxe que tenien aparcat a la porta del bar. L’Armin, un altre veí del poble afectat per la pluja, relata que se’ls ha inundat la casa. L’aigua va entrar a casa seva, on no hi eren en aquell moment, però aquest matí quan han pogut tornar s’han trobat que havia arribat tant al garatge com a la casa. Ell va haver de fer nit a Santa Bàrbara perquè no va poder arribar a Godall. Un cop més, “desgràcies” d’aquesta mena han tornat a animar la solidaritat veïnal, que durant tot el dia han estat treballant per arreglar els desperfectes i intentar, tant com es pugui, recuperar la normalitat.