Cambio de tiempo antes del fin de semana: lluvia, tormenta y barro

Cambio de tiempo justo antes de un fin de semana con un poco de todo. El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) avisa que durante este viernes las lluvias llegarán a buena parte del país y que también puede llover durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, mientras que las temperaturas bajarán progresivamente en los próximos días.

El sol y las nubes se irán alternando. Además, podrá caer algún chubasco la noche del sábado y durante el día del lunes.

La temperatura bajará a lo largo de los próximos días. pic.twitter.com/jqvGFZPGgn — Meteocat (@meteocat) 13 de noviembre de 2025

Previsión del tiempo de hoy, 14 de noviembre

El día ha comenzado con algunos chubascos en el Pirineo y el Prepirineo de Lleida. A lo largo de la madrugada la nubosidad ha aumentado rápidamente en el oeste del país y con el paso de las horas crecerán las nubes en el resto del territorio hasta el mediodía. A partir de entonces disminuirá excepto en el Pirineo y el Prepirineo, especialmente en el lado sur de las comarcas de Lleida, donde el cielo se mantendrá cubierto durante todo el día.

Las lluvias de madrugada se irán extendiendo por todo el país a medida que avance el día, aunque a partir de la tarde irán disminuyendo y al final del día quedarán restringidas a la mitad norte, sobre todo en el Pirineo, el Prepirineo y puntos del cuadrante noreste. En el tercio sur –las Tierras del Ebro, el Campo de Tarragona y parte de Poniente– solo se esperan precipitaciones débiles y dispersas en la franja central del día, según el Meteocat. En el resto del país las lluvias serán moderadas, pero pueden ir acompañadas de tormenta y barro. Solo en el lado sur del Pirineo se espera que se puedan acumular cantidades abundantes de agua.