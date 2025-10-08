Missing 'path' query parameter
El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Pluja a la vista: el Meteocat posa en alerta 19 comarques
  • CA
Xavi Fernández de Castro
Xavi Fernández de Castro
08/10/2025 09:19

Després d’uns quants dies de treva, la pluja torna a Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha posat 19 comarques en alerta per intensitat de pluja per aquest dijous 9 d’octubre i avisa que poden caure fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora.

Pluja al litoral i a l’interior de Catalunya

La pluja escombrarà el litoral sud i central i posteriorment es traslladarà a la Catalunya central. Durant la matinada, les comarques del Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp i el Tarragonès estaran en alerta groga (perill moderat) per pluja intensa. Al llarg del matí les precipitacions abandonaran les Terres de l’Ebre i es mouran cap al litoral de Tarragona i Barcelona, en concret a les comarques de l’Alt Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès, l’Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme.

Previsió del temps per aquest dijous 9 d’octubre al matí a Catalunya / Meteocat

A partir del migdia les pluges també afectaran l’Anoia, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Lluçanès, i Osona. En general, s’espera que siguin pluges d’intensitat moderada i no s’acumularà molta aigua, tot i que “localment és possible que siguin forts i vagin acompanyades de tempesta”, avisa el Meteocat.

Previsió del temps per aquest dijous 9 d’octubre a la tarda a Catalunya / Meteocat

Pel que fa a la resta del país, el cel romandrà ennuvolat durant bona part del dia. Les temperatures mínimes pujaran lleugerament a tot el territori i, en canvi, està previst que les màximes baixin lleugerament.

Meteocat

Comparteix

Icona de pantalla completa
Missing 'path' query parameter