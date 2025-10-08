Després d’uns quants dies de treva, la pluja torna a Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha posat 19 comarques en alerta per intensitat de pluja per aquest dijous 9 d’octubre i avisa que poden caure fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora.
⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠— Meteocat (@meteocat) October 7, 2025
➡ Dijous de 02:00 h a 20:00 h.
➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts
➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6
Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/l18EPOAgeW
Pluja al litoral i a l’interior de Catalunya
La pluja escombrarà el litoral sud i central i posteriorment es traslladarà a la Catalunya central. Durant la matinada, les comarques del Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp i el Tarragonès estaran en alerta groga (perill moderat) per pluja intensa. Al llarg del matí les precipitacions abandonaran les Terres de l’Ebre i es mouran cap al litoral de Tarragona i Barcelona, en concret a les comarques de l’Alt Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès, l’Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme.
A partir del migdia les pluges també afectaran l’Anoia, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Lluçanès, i Osona. En general, s’espera que siguin pluges d’intensitat moderada i no s’acumularà molta aigua, tot i que “localment és possible que siguin forts i vagin acompanyades de tempesta”, avisa el Meteocat.
Pel que fa a la resta del país, el cel romandrà ennuvolat durant bona part del dia. Les temperatures mínimes pujaran lleugerament a tot el territori i, en canvi, està previst que les màximes baixin lleugerament.