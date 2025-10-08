Después de unos cuantos días de tregua, la lluvia vuelve a Cataluña. El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha puesto 19 comarcas en alerta por intensidad de lluvia para este jueves 9 de octubre y avisa que pueden caer hasta 20 litros por metro cuadrado en solo media hora.

⚠ El Servicio Meteorológico de Cataluña emite aviso de situación meteorológica de peligro (#avisosSMP) por intensidad de lluvia ⚠



➡ Jueves de 02:00 h a 20:00 h.

➡ Posibilidad de precipitación > 20 mm / 30 minutos

➡ Grado de peligro máx. 🟡 1/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/l18EPOAgeW — Meteocat (@meteocat) October 7, 2025

Lluvia en el litoral y en el interior de Cataluña

La lluvia barrerá el litoral sur y central y posteriormente se trasladará a la Cataluña central. Durante la madrugada, las comarcas de Montsià, Baix Ebre, Baix Camp y Tarragonès estarán en alerta amarilla (peligro moderado) por lluvia intensa. A lo largo de la mañana las precipitaciones abandonarán las Tierras del Ebro y se moverán hacia el litoral de Tarragona y Barcelona, en concreto a las comarcas de Alt Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès y Maresme.

Previsión del tiempo para este jueves 9 de octubre por la mañana en Cataluña / Meteocat

A partir del mediodía las lluvias también afectarán a Anoia, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Bages, Berguedà, Moianès, Lluçanès y Osona. En general, se espera que sean lluvias de intensidad moderada y no se acumule mucha agua, aunque “localmente es posible que sean fuertes y vayan acompañadas de tormenta”, avisa el Meteocat.

Previsión del tiempo para este jueves 9 de octubre por la tarde en Cataluña / Meteocat

En cuanto al resto del país, el cielo permanecerá nublado durante buena parte del día. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente en todo el territorio y, en cambio, se prevé que las máximas bajen ligeramente.