Tornen les pluges: el Meteocat alerta d’un canvi de temps important

S’acosta un canvi de temps important que acabarà amb la tranquil·litat dels últims dies. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) avisa que el final de la setmana vindrà acompanyat de pluges abundants, neu, vent i mala mar. “Estem a les portes d’un canvi de temps, amb pluja arreu que podrà ser molt abundant i gruixos de neu importants a cotes altes del Pirineu. A partir de dilluns, a més, s’hi afegirà un temporal marítim”, adverteixen des del Meteocat.
#PrediccióMitjàTermini— Meteocat (@meteocat) January 15, 2026
Previsió del temps d’avui, 16 de gener
Aquest mateix divendres ja es preveu un augment de la nuvolositat que deixarà el cel molt ennuvolat i fins i tot cobert arreu del país, especialment a partir de la tarda. Fins al migdia es poden produir algunes pluges febles al Pirineu i el Prepirineu de Lleida, que seran més probables a vessant sud i seran més disperses a altres punts del terç oest del país. A partir del migdia, les precipitacions guanyaran intensitat i repetiran al terç oest i arribaran al terç nord. A cotes altes del vessant sud del Pirineu de Lleida es poden acumular quantitats abundants d’aigua, mentre que a la resta seran més aviat minses. La cota de neu se situarà entre els 1.400 i els 1.600 metres.
Cap de setmana de pluja i neu
De cara al cap de setmana, el canvi de temps ja es deixarà notar i les pluges guanyaran protagonisme. Dissabte de matinada les pluges s’estendran d’oest a est i durant el matí pot ploure a qualsevol punt del país. Seran especialment abundants al litoral i el prelitoral, on les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta, i també al vessant sud del Pirineu i Prepirineu. La cota de neu podria baixar fins als 1.000 metres en alguns punts del Pirineu i el Prepirineu, on les ventades i les nevades també seran protagonistes. Per diumenge s’espera una altra jornada de pluja arreu de Catalunya, tot i que seran més intermitents i no tan fortes. Les temperatures baixaran, amb màximes que no superaran els 12 °C o 13 °C.