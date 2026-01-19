El mal temps no dona treva i després del temporal del cap de setmana arriba a Catalunya una llevantada que portarà més pluja, neu i mala mar que s’allargarà almenys fins dimecres al matí. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat avisos per intensitat de pluja a diverses comarques –sobre a Girona i el Camp de Tarragona– i alerta que es poden acumular més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. També hi ha risc de nevades importants, de més de 20 centímetres, al Ripollès i tota la costa està en alerta per mala mar. A l’Empordà les onades poden superar els quatre metres.
A partir de dimarts, els ruixats més generals aniran desapareixent i la temperatura començarà a pujar 📈. Tot i això, encara esperem alguns episodis de precipitació, sobretot a la meitat nord. 🌧️❄️ pic.twitter.com/HRYTm0eflG
Previsió del temps per avui, 19 de gener
El Meteocat preveu que el cel estigui molt ennuvolat o cobert durant tot el dia arreu del país, tot i que pot haver-hi algunes clarianes transitòries durant el matí al Pirineu i Prepirineu de Lleida. Durant la matinada s’han produït els primers ruixats a les comarques de Girona i amb el pas de les hores la pluja s’escamparà per la resta del país. Amb tot, les precipitacions més abundants seran al nord-est, on es poden acumular 50 litres per metre quadrat i en alguns punts pot arribar fins als 100 litres. A la resta del país no s’esperen ruixats tan intensos. La cota de neu rondarà els 1.400 metres.
De cara a dimarts s’espera un dia força semblant, amb ruixats intensos a les comarques de Girona, però també a les comarques de Barcelona limítrofes com Osona, el Vallès Oriental i el Maresme i a les Terres de l’Ebre. A partir de mitja tarda començaran a minvar les precipitacions i al vespre quedaran restringides als dos extrems del país.
Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions per la llevantada que afecta el país.
✔️ A les zones de costa, especialment a l’Empordà, les onades podran superar els 4 metres d’alçadahttps://t.co/JiZFhdg6ZL