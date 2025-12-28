La llevantada que ha viscut Catalunya en els últims dies també ha repercutit en l’estat de les reserves d’aigua del país. En concret, s’ha incrementat prop d’un 25% la reserva d’aigua del pantà de Sau i més d’un 15% a l’embassament de Darnius-Boadella. Després de tres dies de pluja intensa i amb més de 200 litres en punts d’Osona i Ripollès, el pantà de Sau ha passat del 43,5% i 72 hm³ del dia de Nadal al 67,6% i 112 hm³ d’aquest diumenge, segons les dades en temps real de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). El mateix ha passat a Darnius, que ha passat del 61% de la seva capacitat al 77,6%. Després del temporal, l’ACA ja està desembassant aigua dels pantans de Susqueda i Pasteral amb una afectació que es preveu “nul·la o moderada” als municipis aigües avall.
El director de l’agència, Josep Lluís Armenter, ha assegurat aquest diumenge en una entrevista a TV3 que han decidit desembassar Susqueda perquè havia arribat al 98,5% de la seva capacitat i, “tenint en compte l’aigua que encara ha de baixar aquests dies, s’ha fet per prudència”. A més, Armenter ha confirmat que aquest pantà no desembassava des del temporal Glòria, el gener de 2020. El pantà de Susqueda ja estava pràcticament al límit abans del temporal de pluges dels darrers tres dies, però la llevantada l’ha acabat d’omplir. En concret, fa tres dies l’embasament estava al 91,5%, però després dels aiguats ja fregava el 99%. Una situació que feia anys que no es veia: “És un dels millors registres de la dècada. Feia molts anys que no teníem el registre del 80%. Per a la pròxima sequera tenim una treva més llarga”, ha valorat Armenter.
Millores als embassaments
A banda de Sau, Susqueda, Pasteral i Darnius-Boadella, el pantà de la Baells també s’ha beneficiat de la llevantada i ha augmentat quasi tres punts la seva capacitat, passant del 77,7% al 80,3%. En grau més baix, els aiguats també s’han notat al pantà de Riudecanyes, que ha incrementat les seves reserves més de vuit punts, del 34,7% al 42,9%. Malgrat que han millorat les reserves dels embassaments, el director de l’Agència Catalana de l’Aigua detalla que, de moment, mantenen les dessalinitzadores en funcionament, ja que això permetrà als aqüífers recuperar-se.