La tormenta que ha vivido Cataluña en los últimos días también ha repercutido en el estado de las reservas de agua del país. En concreto, se ha incrementado cerca de un 25% la reserva de agua del pantano de Sau y más de un 15% en el embalse de Darnius-Boadella. Después de tres días de lluvia intensa y con más de 200 litros en puntos de Osona y Ripollès, el pantano de Sau ha pasado del 43,5% y 72 hm³ del día de Navidad al 67,6% y 112 hm³ de este domingo, según los datos en tiempo real de la Agencia Catalana del Agua (ACA). Lo mismo ha ocurrido en Darnius, que ha pasado del 61% de su capacidad al 77,6%. Tras el temporal, la ACA ya está desembalsando agua de los pantanos de Susqueda y Pasteral con una afectación que se prevé «nula o moderada» en los municipios aguas abajo.

El director de la agencia, Josep Lluís Armenter, ha asegurado este domingo en una entrevista en TV3 que han decidido desembalsar Susqueda porque había llegado al 98,5% de su capacidad y, «teniendo en cuenta el agua que aún tiene que bajar estos días, se ha hecho por prudencia». Además, Armenter ha confirmado que este pantano no desembalsaba desde el temporal Gloria, en enero de 2020. El pantano de Susqueda ya estaba prácticamente al límite antes del temporal de lluvias de los últimos tres días, pero la tormenta lo ha terminado de llenar. En concreto, hace tres días el embalse estaba al 91,5%, pero después de los aguaceros ya rozaba el 99%. Una situación que hacía años que no se veía: «Es uno de los mejores registros de la década. Hacía muchos años que no teníamos el registro del 80%. Para la próxima sequía tenemos una tregua más larga», ha valorado Armenter.

El campanario del antiguo pueblo de Sant Romà de Sau está prácticamente cubierto por el agua del pantano / ACN

Mejoras en los embalses

Aparte de Sau, Susqueda, Pasteral y Darnius-Boadella, el pantano de la Baells también se ha beneficiado de la tormenta y ha aumentado casi tres puntos su capacidad, pasando del 77,7% al 80,3%. En menor grado, los aguaceros también se han notado en el pantano de Riudecanyes, que ha incrementado sus reservas más de ocho puntos, del 34,7% al 42,9%. Aunque han mejorado las reservas de los embalses, el director de la Agencia Catalana del Agua detalla que, de momento, mantienen las desalinizadoras en funcionamiento, ya que esto permitirá a los acuíferos recuperarse.