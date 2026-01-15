Cataluña se prepara para la llegada de un nuevo temporal de lluvias que se prevé azote el país durante el fin de semana, lunes y martes. La llegada de este temporal lluvioso y la previsión de precipitaciones intensas ha obligado a la Agencia Catalana del Agua (ACA) a incrementar la liberación de agua de los embalses de las cuencas internas, que actualmente se sitúan al 86,03% de su capacidad.

Las previsiones de fuertes lluvias han obligado a la ACA a abrir compuertas para liberar agua y que los embalses puedan asumir el nuevo volumen que suponga la llegada del temporal. Según ha anunciado el Gobierno a través de una nota de prensa, esta medida afectará a los embalses del Ter (sistema Sau-Susqueda), Darnius Boadella y el embalse de Foix con el objetivo de «poder asumir el agua que entre desde las cabeceras de los ríos, sin que esto suponga una pérdida de recurso».

Los embalses del Ter, Darnius Boadella y el Foix, por encima del 80%

La llegada de un nuevo temporal ha puesto en alerta a los técnicos de la ACA ante la gran cantidad de agua embalsada en estos embalses. De hecho, los embalses del Ter son los que mejor salud disfrutan rozando el 90% de su capacidad (87,84%). Para estabilizar los volúmenes de agua, la ACA ha decretado que la liberación de los embalses del Ter pase de 3 m³/s a 15 m³/s. En el caso del Foix, que se encuentra al 82,4% de su capacidad, la ACA ha decretado que la liberación de agua aumente drásticamente pasando de 85 a 300 litros por segundo. En cuanto al embalse de Darnius Boadella, el caudal de salida aumentará de 0,3 m³/s a 2 m³/s.

Imagen de archivo del desagüe de agua en el embalse de Rialb, en la Noguera, casi al 100% de su capacidad el pasado 25 de marzo de 2025 | Roger Segura (ACN)

Desde la Generalitat han informado que el resto de los embalses catalanes mantienen las liberaciones habituales destinadas a garantizar las demandas de agua y el caudal ecológico, aunque avisan que durante el temporal que se espera que sacuda Cataluña estos próximos días se hará «un seguimiento continuado de la evolución de los caudales y su repercusión en los embalses para definir posibles cambios y medidas».