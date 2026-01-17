Cataluña vivirá un fin de semana, y principios de la siguiente, que estará marcado por las fuertes lluvias de un nuevo temporal de lluvia y nieve. Unas precipitaciones intensas que ya se han hecho notar en el suroeste del país acumulando entre 40 y 60 litros en el Camp de Tarragona. A las nueve de la mañana ya se han registrado 63,4 litros en Constantí (21,1 caídos en solo 30 minutos), 62,2 litros en Montblanc, 49,2 litros en Tarragona, 47,2 litros en Montblanc o 40 litros en Cornudella de Montsant, según mostraban los datos de las estaciones del Meteocat.

Un temporal de lluvia que ha hecho que el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) aumente la probabilidad de que la acumulación de lluvia llegue a superar el umbral de los 100 litros en 24 horas en varias comarcas, sobre todo en las de montaña en el Pirineo y Prepirineo; aunque también se esperan fuertes precipitaciones en las comarcas tarraconenses y en el litoral catalán. La intensidad de lluvia es otro aspecto que preocupa al Meteocat y hay avisos moderados y altos por intensidad de lluvia en casi toda la mitad sur del país y se espera que durante el día las precipitaciones se desplacen hacia el litoral y prelitoral central y el norte. Desde Protección Civil de la Generalitat se ha activado en alerta los planes Inuncat y Neucat y se pide prudencia, especialmente en los desplazamientos.

El pasado jueves la ACA aumentó la liberación de los embalses de las Cuencas Internas y desde la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) han intensificado la vigilancia por los posibles aumentos de caudales de cursos menores y ríos en la cuenca del Ebro, desde el Pirineo hasta el Delta.

La previsión meteorológica para esta mañana | Meteocat

La nieve descarga con fuerza por encima de los 1.000 metros

La nieve también se está dejando notar en el país especialmente por encima de los 1.000 metros y en la vertiente sur del Pirineo Occidental. El Meteocat señala que se han llegado a acumular hasta más de 40 centímetros de nieve nueva a partir de los 2.000 metros. Aunque no se ha activado el plan Allaucat, Protección Civil alerta que el peligro es plausible por encima de los 2.200 metros.

Las afectaciones en las carreteras

El Servei Català de Trànsit ha alertado que la acumulación de nieve ha hecho que sea obligatorio circular con cadenas en la BV-4031, entre Castellar de N’hug y Toses (Barcelona); c-142b, en el Valle de Arán (Lleida); C-147 en Alt Àneu (Lleida); C-28, entre Naut Aran y Alt Àneu (Lleida); C-462, entre Coma i la Pedra y Josa i Tuixén (Lleida); C-563, entre Josa i Tuixén y Gósol (Lleida); GI-400 en Alp (Girona); L-500, entre el Pont de Suert y el Valle de Boí (Lleida); L-501 en Boí (Lleida); N-141 en Bossòst (Lleida); N-230 entre Vilaller y Vielha (Lleida).