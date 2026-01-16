La previsión meteorológica obliga a extremar la precaución este fin de semana, en que podría haber inundaciones en varias comarcas catalanas y fuertes nevadas en las zonas del Pirineo y del Prepirineo. El temporal también prevé olas de más de dos metros y medio en algunas zonas de la Costa Brava, especialmente en las comarcas del Alt i Baix Empordà. El temporal estará acompañado por un fuerte viento en buena parte del país que se extenderá hasta el miércoles.

Protección Civil ha activado el plan especial de emergencias por inundaciones (INUNCAT) y por nevadas (NEUCAT) en Cataluña y hace un llamado a la prudencia de toda la ciudadanía. El servicio de prevención y emergencias recuerda que conviene revisar el estado de las carreteras antes de realizar cualquier desplazamiento y pide informarse del tiempo si debemos salir de casa.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualiza el aviso de situación meteorológica de peligro (#avisosSMP) por acumulación de lluvia⚠️



📆 De sa. a las 7 h a do. a las 7 h

🌧 Posibilidad de precipitación > 100 mm / 24 horas

🟠 Grado de peligro máximo: 3/6



⏲️ Hora local = TU+1 pic.twitter.com/6d1Vqf36qo — Meteocat (@meteocat) January 16, 2026

El Servei Meteorològic de Catalunya ha aumentado en las últimas horas las previsiones que tenía notificadas el viernes por la mañana. Los mapas sugieren que la intensidad se concentrará sobre todo en los extremos norte y sur del país, con lluvias que pueden superar el umbral de los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas en el Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Solsonès, Berguedà y Ripollès.

La lluvia será abundante en buena parte del territorio y el Meteocat mantiene el aviso naranja –un grado por debajo de las comarcas anteriores– en el Priorat, el Baix Camp, l’Alt Camp, la Conca de Barberà y el Tarragonès, comarcas en las que podrían superarse los 20 litros en 30 minutos desde la madrugada misma de viernes a sábado. Las tormentas se extenderán a casi toda la mitad sur del país a lo largo de la mañana del sábado y llegarán al litoral y prelitoral central por la noche.

El pueblo de Espot (Pallars Sobirà) tras una nevada / ACN

Desembalses de algunos embalses

Estas lluvias «intensas y continuadas» pueden aumentar el caudal de algunos ríos y riachuelos, recuerda el comunicado del Gobierno, que pide prudencia en las riberas de los ríos. La Generalitat ha comenzado a realizar maniobras para desembalsar algunos embalses de las cuencas internas para evitar desbordamientos.

Por otro lado, la cota de nieve en algunos valles de la vertiente sur del Pirineo occidental podría bajar alrededor de los 1.000 metros. Y en cotas altas por encima de los 2.000 metros se podrán acumular alrededor de 40 cm de nieve nueva.