La previsió meteorològica obliga a extremar la precaució aquest cap de setmana, en què es podria haver-hi inundacions en diverses comarques catalanes i fortes nevades a les zones del Pirineu i del Prepirineu. El temporal també preveu onades de més de dos metres i mig en algunes zones de la Costa Brava, especialment a les comarques de l’Alt i Baix Empordà. El temporal estarà acompanyat per un fort vent en bona part del país que s’estendrà fins dimecres.
Protecció Civil ha activat el pla especial d’emergències per inundacions (INUNCAT) i per nevades (NEUCAT) a Catalunya i fa una crida la prudència de tota la ciutadania. El servei de prevenció i emergències recorda que convé revisar l’estat de les carreteres abans de fer cap desplaçament i demana informar-se del temps si hem de sortir de casa.
⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per acumulació de pluja⚠️— Meteocat (@meteocat) January 16, 2026
📆 De ds. a les 7 h a dg. a les 7 h
🌧 Possibilitat de precipitació > 100 mm / 24 hores
🟠 Grau de perill màxim: 3/6
⏲️ Hora local = TU+1 pic.twitter.com/6d1Vqf36qo
El Servei Meteorològic de Catalunya ha augmentat en les darreres hores les previsions que tenia notificades divendres al matí. Els mapes fan pensar que la intensitat es concentrarà sobretot als extrems nord i sud del país, amb pluges que poden superar el llindar dels 100 litres per metre quadrat en 24 hores a l’Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Solsonès, Berguedà i Ripollès.
La pluja serà abundant a bona part del territori i el Meteocat manté l’avís taronja –un grau per sota de les comarques anteriors– al Priorat, el Baix Camp, l’Alt Camp, la Conca de Barberà i el Tarragonès, comarques en què podrien superar-se els 20 litres en 30 minuts des de la matinada mateix de divendres a dissabte. Les tempestes s’estendran a gairebé tota la meitat sud del país al llarg de dissabte al matí i arribaran al litoral i prelitoral central a la nit.
Desembassaments d’alguns pantans
Aquestes pluges “intenses i continuades” poden fer incrementar el cabal d’alguns rius i rieres, recorda el comunicat del Govern, que demana prudència a les lleres dels rius. La Generalitat ha començat a fer maniobres per desembassar alguns pantans de les conques internes per evitar desbordaments.
D’altra banda, la cota de neu en algunes valls del vessant sud del Pirineu occidental podria baixar al voltant dels 1.000 metres. I a cotes altes per sobre dels 2.000 metres es podran acumular entorn dels 40 cm de neu nova.