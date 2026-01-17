Catalunya viurà un cap de setmana, i principis de la següent, que estarà marcat per les fortes pluges d’un nou temporal de pluja i neu. Unes precipitacions intenses que ja s’han fet notar al sud-oest del país acumulant entre 40 i 60 litres al Camp de Tarragona. A les nou del matí ja s’han registrat 63,4 litres a Constantí (21,1 caiguts en només 30 minuts), 62,2 litres a Montblanc, 49,2 litres a Tarragona, 47,2 litres a Montblanc o 40 litres a Cornudella de Montsant, segons mostraven les dades de les estacions del Meteocat.
Un temporal de pluja que ha fet que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) augmenti la probabilitat que l’acumulació de pluja arribi a superar el llindar dels 100 litres en 24 hores a diverses comarques, sobretot a les de muntanya al Pirineu i Prepirineu; tot i que també s’esperen fortes precipitacions a les comarques tarragonines i al litoral català. La intensitat de pluja és un altre aspecte que preocupa al Meteocat i hi ha avisos moderats i alts per intensitat de pluja a gairebé tota la meitat sud del país i s’espera que durant el dia les precipitacions es desplacin cal al litoral i prelitoral central i el nord. Des de Protecció Civil de la Generalitat s’ha activat en alerta els plans Inuncat i Neucat i es demana prudència, especialment en els desplaçaments.
El passat dijous l’ACA va augmentar l’alliberament dels embassaments de les Conques Internes i des de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) han intensificat la vigilància per les possibles crescudes de cursos menors i rius a la conca de l’Ebre, des del Pirineu fins al Delta.
La neu descarrega amb força per sobre dels 1.000 metres
La neu també s’està deixant notar al país especialment per sobre dels 1.000 metres i al vessant sud del Pirineu Occidental. El Meteocat assenyala que s’han arribat a acumular fins a més de 40 centímetres de neu nova a partir dels 2.000 metres. Tot i que no s’ha activat el pla Allaucat, Protecció Civil alerta que el perill és plausible per sobre dels 2.200 metres.
Les afectacions a les carreteres
El Servei Català de Trànsit ha alertat que l’acumulació de neu ha fet que sigui obligatori circular amb cadenes a la BV-4031, entre Castellar de N’hug i Toses (Barcelona); c-142b, a la Vall d’Aran (Lleida); C-147 a Alt Àneu (Lleida); C-28, entre Naut Aran i Alt Àneu (Lleida); C-462, entre Coma i la Pedra i Josa i Tuixén (Lleida); C-563, entre Josa i Tuixén i Gósol (Lleida); GI-400 a Alp (Girona); L-500, entre el Pont de Suert i la Vall de Boí (Lleida); L-501 a Boí (Lleida); N-141 a Bossòst (Lleida); N-230 entre Vilaller i Vielha (Lleida).