El temporal de pluja i neu d’aquest cap de setmana no afluixa i ja s’ha començat a estendre aquesta tarda cap al nord del país, dirigint-se concretament cap a l’àmbit metropolità i les comarques centrals. En aquests moments també es freguen els cent litres per metre quadrat al Camp de Tarragona. Segons les últimes dades registrades per les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic, destaquen els més de 100 litres de la Riba, els 86,4 litres de Montblanc, els 82,5 litres de Constantí (21,1 caiguts en només 30 minuts), els 71,7 litres de Blancafort o els 68,9 litres de Tarragona-Complex Educatiu. I, mentre plou al Camp de Tarragona, neva al Pirineu. Els gruixos de neu nova ja superen els 30 centímetres per sobre dels 2.000 metres a l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Vall d’Aran. A hores d’ara també comença a nevar a la Seu d’Urgell, entre d’altres. Amb tot, doncs, el temporal ha afectat el conjunt del país
El gruix principal del temporal ha descarregat sobre el Camp de Tarragona, sent la zona més afectada pels aiguats, però també s’ha fet notar a les Terres de l’Ebre. Les pluges intenses i continuades poden fer incrementar el cabal d’alguns rius i rieres, i ja s’han començat a fer maniobres per desembassar alguns pantans de les conques internes. Segons les últimes dades facilitades pels Bombers, el cos d’emergències ha hagut d’atendre més d’un centenar d’avisos a causa del temporal, sobretot per esllavissades i acumulació d’aigua. El Camp de Tarragona en concentra la majoria, amb 40, seguits de la regió metropolitana sud (23), la nord (19), i la Catalunya central (14). A les Terres de l’Ebre s’ha efectuat un avís mentre que no n’hi ha hagut cap de les comarques gironines.
Carreteres tallades i cadenes obligatòries
La nevada intensa que colpeja Catalunya ha provocat moltes afectacions a la mobilitat del país. Ha tallat la carretera de l’accés a l’estació d’esquí de Port Ainé i la BV-4024 al coll de Pal. Des de Trànsit recomanen fer servir equipaments especials a la C-28 al port de la Bonaigua; a l’N-260 al port del Cantó; a la BV-4031 al coll de la Creueta; a l’L-500, entre el Pont de Suert i la Vall de Boí; a la C-563 al coll de Josa, entre Gósol i Tuixén; a la C-462 al coll de Port, entre la Coma i la Pedra i Tuixén; i a la C-142b d’accés al pla de Beret. Les cadenes igualment són obligatòries en altres carreteres com l’L-501 a Boí; la C-147 a Alt Àneu; i a la GI-400 i l’N-260 al tram superior de la collada de Toses, a Alp.
Protecció Civil, per la seva banda, ha posat en alerta els plans Inuncat i Neucat davant la previsió de pluges fortes que s’allargarà tot el cap de setmana. Des de l’administració catalana fan una crida a la prudència, a informar-se de les prediccions meteorològiques i de l’estat de la xarxa viària abans de fer desplaçaments. A més, el perill d’allaus també s’ha incrementat, per la qual cosa cal extremar les precaucions a muntanya el cap de setmana i evitar posar-se en perill.
Lleida entre 11 h i 12 h de dissabte 17 de gener'26, continua plovent a estones feble a moderat intercalant pauses.— Climadelleida/meteoponent (@climadelleida) January 17, 2026
Pluja fins 12 h: 24,2 litres/m²
Temperatura 12h: 10,4°C
HR, 95%
Vent de l'est nordest 14 km/h
Visibilitat mínima > 20 km pic.twitter.com/sSp5JbHvkA