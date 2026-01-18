Catalunya travessa un cap de setmana enmig d’un fort temporal de pluja i neu. Un temporal que durant les primeres hores d’aquest diumenge ha donat una lleugera treva registrant precipitacions màximes d’entre 15 i 20 litres. Les primeres hores de diumenge han acumulat fins a 23 litres a Bellvei, 19,8 litres a Sant Quirze del Vallès, 17,9 litres a Anglès, 17,1 litres a Montmell, 16,8 litres a Banyeres del Penedès o 15,3 litres a Sant Llorenç Savall, tal com recullen les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Des de Protecció Civil afegeixen que aquest diumenge no s’ha produït cap superació de llindar de pluja.
Les pluges no han estat l’únic que ha afluixat la seva intensitat, ja que les nevades també han estat més minses i les afectacions a les carreteres també han disminuït. Malgrat això resten dues carreteres tallades per la neu com són l’accés a l’estació d’esquí de Port Ainé i la BV-4024 al coll de Pal i en fins a una dotzena de carreteres calen cadenes per poder circular, com és el cas de l’N-260 al port del Cantó i a la collada de Toses o a la C-28 al port de la Bonaigua, entre altres. A més, el SCT alerta que calen equipaments especials a més carreteres com són la BV-4031 al coll de la Creueta; a l’L-500, entre el Pont de Suert i la Vall de Boí; a l’L-501, a Boí; a l’L-510 a Alins; a la BV-4243 per accedir als Rasos de Peguera; a la C-563 al coll de Josa, entre Gósol i Tuixén; a la C-142b d’accés al pla de Beret; i a la GI-400 al tram final de la collada de Toses, a Alp (Cerdanya).
El 112 rep prop de 500 trucades durant la nit i la matinada
Des de Protecció Civil han destacat que durant la nit i la matinada d’aquest diumenge el telèfon d’emergències 112 ha hagut d’atendre fins a 466 trucades relacionades amb el temporal fins a les set del matí. La gran majoria d’aquestes trucades estava relacionada amb incidències de trànsit o inundacions de baixos. Des del cos de Bombers de la Generalitat destaquen que només ahir dissabte entre les vuit del matí i les sis de la tarda es van rebre 139 avisos relacionats amb acumulacions d’aigua i esllavissades.