Catalunya viu un cap de setmana marcat pel mal temps. El temporal de pluja i neu ha sacsejat el país durant dissabte i diumenge, però no serà el final, ja que des del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i Protecció Civil alerten que arriba a Catalunya una “llevantada de llibre” entre dilluns i dimarts. Santi Segalà, cap de l’Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, ha assenyalat en declaracions recollides per l’ACN, que la llevantada donarà continuïtat al temporal de xaloc i migjorn que ha sacsejat Catalunya durant el cap de setmana.
L’arribada d’aquesta llevantada es preveu que sigui especialment dura al nord-est de Catalunya, a les comarques gironines es preveu que es puguin arribar a acumular 200 litres per metre quadrat en alguns punts i gruixos de neu de 50 centímetres per sobre dels 1.400 metres. Segalà, a més, ha assegurat que la llevantada anirà acompanyada d’un temporal marítim de “primera divisió” en el qual es poden registrar onades per damunt dels quatre metres a la Costa Brava i de dos metres al litoral català. El temporal marítim anirà acompanyat amb ratxes de vent que podran superar els 50 quilòmetres per hora. Des del Meteocat assenyalen que la llevantada arribarà al seu pic de màxima intensitat entre dilluns al migdia i dimarts al vespre i tot i que el gruix de pluges es registrarà a les comarques gironines també es preveuen precipitacions importants a les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre amb acumulacions de més de 100 litres per metre quadrat.
"Estem davant d'una llevantada de llibre. Dilluns i dimarts es podran acumular més de 150 o 200 l/m2 a la meitat est de Catalunya, a les comarques de Girona."— 3CatInfo (@3CatInfo) January 18, 2026
Santi Segalà, del Servei Meteorològic, alerta que la neu també serà protagonista https://t.co/OEzL384YGL pic.twitter.com/oJi9PkDH2Y
Protecció Civil demana extremar les precaucions.
L’arribada d’aquesta llevantada fa que des de Protecció Civil es demani molta precaució sobretot a les zones de risc com muntanyes, primera línia de mar i zones properes a rius i rieres. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Solé, ha recordat que actualment es mantenen activats el pla Inuncat i el Neucat i que l’Allaucat està en prealerta davant del risc d’allaus (nivell 5 sobre 6). “Les zones properes a rius, rieres i rierols seran zones complicades aquests dies” ha assenyalat Solé que ha demanat precaució al volant i ha recordat que hi ha carreteres tallades i altre en les quals s’ha de circular amb cadenes, uns fets pels quals destaca que és fonamental consultar l’estat de les carreteres abans d’emprendre cap viatge.