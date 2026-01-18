Cataluña vive un fin de semana marcado por el mal tiempo. El temporal de lluvia y nieve ha sacudido el país durante sábado y domingo, pero no será el final, ya que desde el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) y Protección Civil alertan que llega a Cataluña un «temporal de manual» entre lunes y martes. Santi Segalà, jefe del Área de Predicción del Servicio Meteorológico de Cataluña, ha señalado en declaraciones recogidas por la ACN, que el temporal dará continuidad al temporal de siroco y mediodía que ha sacudido Cataluña durante el fin de semana.

La llegada de este temporal se prevé que sea especialmente dura en el noreste de Cataluña, en las comarcas gerundenses se prevé que se puedan llegar a acumular 200 litros por metro cuadrado en algunos puntos y espesores de nieve de 50 centímetros por encima de los 1.400 metros. Segalà, además, ha asegurado que el temporal irá acompañado de un temporal marítimo de “primera división” en el que se podrán registrar olas por encima de los cuatro metros en la Costa Brava y de dos metros en el litoral catalán. El temporal marítimo irá acompañado de rachas de viento que podrán superar los 50 kilómetros por hora. Desde el Meteocat señalan que el temporal llegará a su pico de máxima intensidad entre lunes al mediodía y martes por la tarde, y aunque el grueso de lluvias se registrará en las comarcas gerundenses también se prevén precipitaciones importantes en las comarcas de Tarragona y las Tierras del Ebro con acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado.

"Estem davant d'una llevantada de llibre. Dilluns i dimarts es podran acumular més de 150 o 200 l/m2 a la meitat est de Catalunya, a les comarques de Girona."



Santi Segalà, del Servei Meteorològic, alerta que la neu també serà protagonista https://t.co/OEzL384YGL pic.twitter.com/oJi9PkDH2Y — 3CatInfo (@3CatInfo) January 18, 2026

Protección Civil pide extremar las precauciones.

La llegada de este temporal hace que desde Protección Civil se pida mucha precaución sobre todo en las zonas de riesgo como montañas, primera línea de mar y zonas cercanas a ríos y riachuelos. La subdirectora operativa de Protección Civil, Imma Solé, ha recordado que actualmente se mantienen activados el plan Inuncat y el Neucat y que el Allaucat está en prealerta ante el riesgo de aludes (nivel 5 sobre 6). “Las zonas cercanas a ríos, riachuelos y arroyos serán zonas complicadas estos días” ha señalado Solé, quien ha pedido precaución al volante y ha recordado que hay carreteras cortadas y otras en las que se debe circular con cadenas, unos hechos por los cuales destaca que es fundamental consultar el estado de las carreteras antes de emprender cualquier viaje.